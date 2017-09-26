Претензии к аптечной сети превысили 700 млн руб.

В сентябре кредиторы подали новые иски к челябинской сети «Классика», аптеки которой перешли под контроль «Имплозии». Эксперты рынка полагают, что шансов вернуть долги у поставщиков немного.

Со скорбными юридическими лицами: «В мае-июне по заявлениям кредиторов суд арестовал банковские счета нескольких ООО. По его словам генерального директора сети, нормально работать компания уже не могла».

Люди новой формации: «Операционные компании «Классики» остались в отдельном пуле, и сейчас вопрос в том, будет «Имплозия» использовать их в работе с дистрибьюторами или создаст новые структуры».

Кредиторы не испугались: «Судя по информации СМИ, вероятность, что поставщикам вернут деньги, крайне низкая».

«Фармацевтический вестник»