Три фармкомпании вошли в топ-100 крупнейших российских компаний

Три российские фармкомпании вошли в первую сотню компаний в ежегодном исследовании «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по результатам 2016 года.
|№ п/п
|Место в рейтинге
|Компания
|Выручка, млрд руб.
|Прибыль, млрд руб.
|Основные совладельцы
|1
|49
|ГК «Протек»
|241 (+24%)
|6,11 (-44%)
|Вадим Якунин (74,42%)
|2
|50
|«Катрен»
|239 (+12%)
|2,55 (-51%)
|Леонид Конобеев (52,77%)
Владимир Спиридонов (21,52%)
|3
|91
|ФК «Пульс»
|130 (+41%)
|1,87 (-13%)
|Эдуард Нетылько (100%)
Всего в топ-500 вошло 29 фармкомпаний, среди которых: «Р-Фарм» (166-е место), «Фармстандарт» (168-е место), «Роста» и «Байер» (208-е место), «СИА Интернейшнл» и «Санофи Россия» (218-е место) и др.
В рейтинге участвуют головные компании операционных холдингов, готовящие консолидированную отчетность, где учтены показатели как материнской компании, так и ее дочерних структур.