Противомалярийный препарат проливает свет на лечение рака

Комбинированная схема лечения, включающая противомалярийный препарат artemisinin и светочувствительные соединения, способна убивать раковые клетки и препятствовать росту опухолей, сообщает In-Pharma Technologist со ссылкой на данные исследователей.

По данным исследования, проведенного Национальным университетом Сингапура, комбинированная терапия оказалась более эффективной с точки зрения уничтожения раковых клеток, чем применение препарата artemisinin в виде монотерапии; при этом она продемонстрировала незначительное воздействие на нераковые клетки.

Кроме того, исследователи обнаружили более высокое содержание гема – соединения, отвечающего за активацию артемизинина, – в раковых клетках по сравнению с нераковыми.

Комбинированная терапия включает в себя artemisinin и светочувствительную аминолевулиновую кислоту, которая запускает генерирование свободных радикалов, способных уничтожать раковые клетки под воздействием света.

По словам исследователя Лин Циньсона, данная комбинированная терапия может быть безопаснее химио- и радиационной терапии. Он сообщил также, что данный тип терапии потенциально может применяться для лечения более широкого спектра онкологических заболеваний, чем таргетные препараты, такие как Herceptin, предназначенный для лечения HER2-положительного рака молочной железы.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»