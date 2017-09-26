Избран новый глава Российской академии наук

Президентом Российской академии наук стал директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев.

Выборы нового главы Российской академии наук проходили в два тура. После первого этапа главными кандидатами в президенты РАН стали Александр Сергеев и Роберт Нигматулин, которые набрали наибольшее количество голосов и прошли во второй тур.

При этом за Сергеева проголосовало в два раза больше членов академии, чем за Нигматулина, – 681 голос против 276. Оба кандидата входят в клуб ученых «1 июля», который критиковал идею реформы РАН и в марте 2017 года призывал не переносить выборы президента.

Кандидатуру Сергеева поддерживали бывший глава РАН Владимир Фортов, а также проректор МГУ Алексей Хохлов.

Абсолютное большинство академиков в ходе второго тура выборов проголосовало за Сергеева. Среди идей, которые излагал академик в предвыборной программе, – создание попечительского совета при РАН, который должен возглавить Президент РФ Владимир Путин. Проблему нехватки финансирования академии Сергеев предлагал решить за счет налога на прибыль сырьевых компаний.

Выборы нового президента РАН должны были состояться еще в марте 2017 года, однако неожиданно стало известно о том, что все три претендента – Владимир Фортов, Александр Макаров и Владислав Панченко – за два дня до голосования сняли свои кандидатуры, а выборы будут перенесены на полгода. Официальной причиной был назван пробел в уставе РАН, в котором после реформы академии 2013 года так и не был детально прописан механизм ключевых выборных процедур.

Источник: Коммерсантъ

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