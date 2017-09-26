Главу Минздрава США заподозрили в растрате $300 тысяч

Министр здравоохранения США Томас Прайс пообещал прекратить пользоваться чартерными авиарейсами вплоть до завершения расследования, начатого в отношении него по подозрению в трате $300 тысяч из бюджета на подобные перелеты.

«Я полагаю, что чартерных перелетов больше не будет, пока разбирательство не завершится. Я считаю, что такой шаг является подобающим, учитывая высказанные претензии», – заявил Прайс в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что все его поездки носили исключительно служебный характер, поэтому он был вправе проводить их по статье бюджетных расходов.

Расследование в отношении Прайса началось на прошлой неделе после публикации в газете Politico, в которой говорилось о том, что министр здравоохранения 24 раза воспользовался частными самолетами для полетов по США и потратил на них около $300 тысяч из бюджета. После этого генеральный инспектор Министерства здравоохранения и социальных служб США Дэниел Левинсон, выполняющий функцию независимого надзорного органа, объявил о начале расследования.

По словам представителя инспектора Тезии Уильямс, в ходе расследования будет установлено, не нарушил ли Прайс закон, который указывает чиновникам, что «налогоплательщики должны платить не более чем необходимо за их передвижение».

Похожий скандал разгорелся в сентябре 2015 года и с российскими высокопоставленными чиновниками, когда в интернете появилось видео, на котором якобы запечатлено, как воронежские чиновники, в числе которых губернатор региона Алексей Гордеев, используют санитарную авиацию в личных целях. Спустя месяц после этого экс-глава Департамента здравоохранения Воронежской области Владимир Ведринцев подал в отставку. Региональные СМИ связывали его уход именно с этим инцидентом.

А в сентябре 2017 года Счетная палата (СП) РФ обнаружила, что начальник контрольно-ревизионного управления Федерального фонда ОМС Павел Митрошин потратил казенные средства на бесполезную поездку во Вьетнам, а позже для своего отчета об этой поездке «позаимствовал» чужую статью, опубликованную в журнале «Вестник науки Сибири» в 2015 году.

Источник: Fox News

vademec