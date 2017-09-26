Ученые ТГУ выделили фитокомплекс с обезболивающим эффектом

Сотрудники лаборатории фитохимии СибБС ТГУ совместно с лабораторией онкофармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга (входит в Томский НИМЦ) исследовали свойства комплекса флавоноидов, выделенного из надземной части многолетнего растения лихнис халцедонский. Полученные результаты показали, что этот комплекс биологически активных веществ обладает стойким противовоспалительным и обезболивающим эффектом, сопоставимым с действием диклофенака натрия.

– Растение, из которого выделен комплекс веществ, занесено в Красную книгу Томской области. Технологию выращивания лихниса разработала ученый лаборатории интродукции лекарственных растений Татьяна Свиридова. После исследования биологических и химических параметров образцов из десяти регионов отобрали лучшие – из Беларуси, Томской и Свердловской областей. Это позволило нам вырастить лихнис халцедонский с высоким содержанием БАВ, – рассказывает заведующая лабораторией фитохимии СибБС ТГУ Лариса Зибарева.

Из экстрактов растительного сырья СибБС ученые лаборатории фитохимии выделили комплекс флавоноидов, в котором идентифицировали два компонента с С-гликозидами – виценином и неовитексином. В ходе исследования, которое проводилось на базе НИИФиРМ им. Е.Н. Гольдберга, у данных веществ был обнаружен широкий спектр свойств фармакологического действия – гемореологическое, ранозаживляющее, противовоспалительное, анальгетическое и противоязвенное. Наряду с этим фармакологи установили, что экстракт лихниса обладает противоопухолевой, актопротекторной и церобротекторной активностью при ишемии мозга у крыс.

– Результаты исследований показали, что данная группа БАВ может быть использована для создания новых лекарственных препаратов, которые способны обеспечивать длительное обезболивающе и противовоспалительное действие, нисколько не уступая синтетическим средствам, – говорит Лариса Зибарева. – Более того, такие препараты будут иметь важные преимущества – мягкость действия и отсутствие многочисленных побочных эффектов, которые проявляют синтетические лекарства, представленные на современном фармацевтическом рынке.

Добавим, что данные получены фармакологами в результате экспериментальных исследований на лабораторных животных – мышах и крысах. На разных моделях подтверждено, что применение флавоноидов лихниса подавляет воспалительные процессы и быстро уменьшает боль.

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