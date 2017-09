Российские фармпроизводители готовы к активному сотрудничеству с Сирией Готова ли российская фарминдустрия к международной кооперации? » Опубликованы результаты исследования нинтеданиба в комбинации с пирфенидоном Результаты исследования INJOURNEYTM, в котором изучается применение нинтеданиба в комбинации с пирфенидоном в терапии идиопатического легочного фиброза (ИЛФ), опубликованы в последнем выпуске «Американского журнала респираторной медицины и реаниматологии» (American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine). Прогноз при ИЛФ крайне неблагоприятный: 50% пациентов умирает в течение 3 лет после установления диагноза. Нинтеданиб является одним из антифибротических препаратов, которые замедляют прогрессирование заболевания. INJOURNEYTM – это 12-недельное открытое, рандомизированное исследование по оценке безопасности, переносимости и фармакокинетики нинтеданиба с добавлением пирфенидона в сравнении с нинтеданибом в режиме монотерапии, у пациентов с ИЛФ. В качестве эксплоративной конечной точки оценивалось изменение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), что является наиболее наглядным показателем эффективности в исследованиях ИЛФ. Несмотря на эффективное лечение, ИЛФ продолжает прогрессировать у большинства пациентов, хотя существенно медленнее. Как и в случае других хронических заболеваний, пульмонологи рассматривают комбинированную терапию в качестве оптимальной стратегии лечения. Научное сообщество поставило вопрос о том, можно ли безопасно использовать комбинацию обоих доступных лекарств для лечения пациентов с ИЛФ. Исследование INJOURNEYTM, проведенное компанией «Берингер Ингельхайм, дает ответ на этот вопрос. Результаты показывают, что профиль безопасности и переносимости нинтеданиба с добавлением пирфенидона согласуется с известными профилями отдельно взятых препаратов у пациентов с ИЛФ. «При выборе правильного лекарственного средства для лечения пациентов с ИЛФ приоритет всегда отдается безопасности. Результаты исследования INJOURNEYTM помогают устранить пробел в вопросах безопасности, переносимости и возможных взаимодействий при добавлении пирфенидона к базовой терапии нинтеданибом при лечении ИЛФ. Более того, результаты являются обнадеживающими и говорят в пользу продолжения исследований комбинированных режимов с нинтеданибом при ИЛФ», – говорит Карло Ванчери, профессор пульмонолог, Университет Катании (Италия), директор Регионального базового центра редких заболеваний легких и Лаборатории экспериментальной респираторной медицины. Первичной конечной точкой в исследовании INJOURNEYTM была доля пациентов с нежелательными явлениями (НЯ) со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на фоне лечения от исходного уровня до 12 недель рандомизированного лечения. Результаты показывают, что комбинация нинтеданиба и пирфенидона обладает управляемым профилем безопасности и переносимости у большинства пациентов. Наиболее частыми нежелательными явлениями были диарея, тошнота и рвота, что соответствует профилям безопасности отдельно взятых препаратов, с несколько более высокой частотой в группе с добавлением пирфенидона. При комбинированном лечении не наблюдалось никаких новых нежелательных явлений, серьезные нежелательные явления в обеих группах лечения были редкими. Результаты также указывают, что может наблюдаться более медленное снижение показателя ФЖЕЛ у пациентов, получавших пирфенидон на фоне нинтеданиба, по сравнению с монотерапией нинтеданибом, что говорит о потенциальном преимуществе комбинации. Однако для полной оценки эффективности комбинации необходимы дальнейшие исследования. «Мы нацелены на проведение исследований идиопатического легочного фиброза, представляющего собой прогрессирующее, неизлечимое заболевание. Длительное действие нинтеданиба, замедляющее прогрессирование заболевания, а также способность снижать риск обострений говорят о значении данного препарата при лечении ИЛФ. Новые данные дают основание для дальнейших исследований комбинированных режимов с нинтеданибом в качестве базовой терапии», – говорит Иван Бланарик, старший вице-президент, руководитель терапевтического направления респираторных заболеваний в компании «Берингер Ингельхайм». Компания «Берингер Ингельхайм» нацелена на научные исследования, цель которых – совершенствование оказания помощи людям, страдающим серьезными респираторными заболеваниями. Мы стремимся перевести прогрессирующие фиброзирующие заболевания легких, такие как ИЛФ, из неизлечимых в хронические, поддающиеся терапии заболевания, а наши исследования продолжают углублять знания о терапии. Следуя своим обязательствам, компания «Берингер Ингельхайм» в настоящее время проводит набор пациентов для участия в двух клинических исследованиях (SENSCISTM и PF-ILD) для глубокого изучения потенциальных преимуществ нинтеданиба при других прогрессирующих фиброзирующих заболеваниях легких, помимо ИЛФ. SENSCISTM (Safety and Efficacy of Nintedanib in Systemic SClerosIS) – это крупнейшее на сегодняшний день исследование с участием пациентов с системной склеродермией, у которых развилось также интерстициальное заболевание легких (ССк-ИЗЛ). Исследование PF-ILD (Progressive Fibrosing Interstitial Lung Disease) основывается на положительном клиническом опыте в реальной практике лечения ИЛФ, цель исследования – определить, эффективнен ли нинтеданиб у пациентов, страдающих от других прогрессирующих фиброзирующих интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ). Это первое испытание в области ИЗЛ, в котором пациенты группируются по принципу общности патофизиологии и клинического развития их заболевания, а не по конкретным диагнозам. Нинтеданиб в настоящее время не зарегистрирован в России для применения при ССк-ИЗЛ и ЛФ-ИЗЛ (отличных от ИЛФ), его безопасность и эффективность пока не полностью изучены.