Российские фармпроизводители готовы к активному сотрудничеству с Сирией

В рамках II Всероссийской GMP конференции состоялся стратегический диалог между Россией и Сирийской Арабской Республикой в области фармацевтического производства. В рамках отдельной сессии встретились заместитель Министра здравоохранения Сирийской Арабской Республики Хабиб Аббуд и представители российской фармацевтической промышленности: ООО «Сан Фарма», ЗАО «Активный Компонент», ПАО «Фармимэкс», НПО «Микроген», ГК «Марафон Фарма».

Российские производители фармацевтической продукции обозначили направления перспективного сотрудничества.

В рамках переговоров президент компании «Активный Компонент» (ведущая компания по производству активных фармсубстанций в России) Александр Семёнов сообщил: «Важным приоритетом развития нашей компании является экспорт продукции на новые рынки. Это вполне реальная перспектива в свете создания института взаимного признания сертификатов качества между Россией и Сирией. Мы уже находимся в стадии переговоров с производителем готовых форм в Сирии и крупным дистрибьютором, поставляющим продукцию в ряд стран Ближнего Востока. Мы надеемся, что наше сотрудничество станет «мостиком» к взаимовыгодным отношениям между нашими странами. Мы имеем высокий потенциал для развития зарубежного направления: в ближайшие несколько лет планируем довести объемы производства до 140 тонн в год и список продукции до 100 наименований. Это как современные инновационные дженериковые препараты, так и популярные позиции, например, антибиотики».

«В 2013 году компания приобрела завод «Скопинфарм» и сейчас на площадке производится ряд сложных продуктов, идет активно строительство новых цехов по производству препаратов крови, — подчеркнул член совета директоров ПАО «Фармимэкс» Максим Ткаченко. — Наша компания могла бы предложить обеспечение факторами крови сирийских пациентов».

«Фармимэкс» является партнером конференции.

О заинтересованности в расширении сотрудничества со странами дальнего зарубежья заявили и представители предприятия Микроген.

«В нашем портфеле имеется разработка пятивалентной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции типа В, — отметила начальник управления по внедрению GMP на реконструируемых объектах и валидации «Микроген» Ольга Селиванова. — Закончилась вторая фаза клинических исследований, в ближайшее время мы ожидаем регистрацию пятикомпонентной вакцины. «Микроген» готов поставлять продукцию в многонациональных упаковках в соответствии с законодательством страны поставки, также нацелен на предоставление прав продажи, дистрибуции нашей продукции на территории иностранных государств. Мы заинтересованы в создании совместных предприятий для трансфера технологий, аналитических методик наших препаратов группы иммунобиологии, а также рассматриваем и другие формы сотрудничества».

Хабиб Аббуд отметил потребность сирийского государства в пятивалентной вакцине и препаратах крови. Сирийской стороной в ближайшее время будет представлен список той продукции, которая необходима государству, кроме того подготовлен протокол о сотрудничестве, подписание которого, по мнению сирийцев, позволит упростить процедуру регистрации российских препаратов и начать их импорт.

Это обсуждение состоялось благодаря компании «Активный Компонент», выступившей спонсором сессии.

gmpnews