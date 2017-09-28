Дмитрий Медведев освободил Игоря Каграманяна от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 сентября 2017 г. подписал распоряжение №2024-р, которым освободил от должности первого замглавы Минздрава РФ Игоря Каграманяна.

«Освободить Каграманяна Игоря Николаевича от должности первого заместителя министра здравоохранения РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении.

Ранее, 19 сентября 2017, он был наделен полномочиями сенатора от правительства Ярославской области. Соответствующий указ № 308 «О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства Ярославской области» подписал губернатор Дмитрий Миронов. Документ вступает в силу 20 сентября.

Игорь Николаевич Каграманян родился 30 апреля 1962 года в Калужской области.

В 1986 году окончил Ярославский медицинский институт по специальности «врач (лечебное дело)».

С 1986 по 1991 год прошел путь от врача-интерна до заведующего отделением в Ярославской областной клинической психиатрической больнице.

1994 – 2007 годы – проректор Ярославской государственной медицинской академии.

В 2000 году окончил Ярославский государственный университет по специальности «юрист».

В 2007-м поступил на службу в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, где сначала занимал должность первого заместителя директора департамента, а затем – директора департамента.

С июня 2012 года работал заместителем министра здравоохранения РФ, а 2014 году стал первым заместителем министра.