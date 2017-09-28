«Эвалар» представил свою продукцию на выставке в Бонне

Компания «Эвалар» представила на выставке в Бонне (Германия) 9 наименований своей продукции, которая доступна сегодня покупателям в этой стране. Выставку продуктов питания организовала группа «Монолит» (Monolith) – дистрибьютор продукции из стран Восточной Европы.

«Эвалар» начал активное продвижение на рынок Германии в декабре 2016 года, продажи линейки продукции под брендом Evalar стартовали в немецких супермаркетах летом 2017 года. Важным шагом стало подписание контракта с розничной сетью Mix-Markt, владеющей 280 супермаркетами в Европе, из которых 164 находятся в Германии.

«Стратегия продвижения компании на рынке Германии делает большую ставку на русскоязычную диаспору, в принципе знакомую с продукцией компании – по нашим оценкам, эта аудитория составляет порядка 4 млн человек. Именно поэтому названия некоторых препаратов для немецкого рынка выглядят как транслит российских брендов компании – например, Chernika forte», – отметил директор Департамента внешнеэкономической деятельности компании Александр Головко.

«Фармацевтический вестник»