Сколько стоит медицинский представитель

Служба исследований рекрутинговой компании Headhunter проанализировала по просьбе «ФП» вакансии и резюме соискателей на позицию медицинского представителя и выяснила, на какие зарплаты сегодня чаще всего претендуют специалисты этого профиля.

Как показали результаты исследования, большинство медпредставителей (48%) устраивает оклад в размере 40-60 тыс. рублей. Около 24% соискателей готовы трудиться за 60-80 тыс. рублей, 17% — за 30-40 тыс.

На зарплату в 80-100 тыс. рублей претендуют 4% медпредставителей. А самые амбициозные зарплатные ожидания — более 100 тыс. рублей — у 1% соискателей. На такие суммы могут рассчитывать лишь специалисты высокого класса с большим опытом работы в продвижении высокотехнологичных препаратов на специализированных направлениях рынка.

Но есть и те, кто имеет весьма скромные запросы: 6% соискателей согласны работать в этой должности, получая 20-30 тыс. рублей. Еще 1% устроит сумма в 20 тыс. Как правило, это категория молодых специалистов, начинающих свой путь в профессии и проживающих в регионах России.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»