Медицинский советник — звено научной поддержки

По наблюдениям рекрутеров, спрос работодателей смещается от «универсальных» медицинских советников в сторону профильных специалистов, обладающих опытом в конкретных терапевтических областях и ведущих научную деятельность, а в идеале — имеющих ученую степень. Какие советники нужны сегодня фармбизнесу?

Исследовательская служба HeadHunter проанализировала по просьбе «ФП» динамику вакансий медицинских советников за последние три года. Налицо снижение спроса в сравнении с 2014 г. Однако это вовсе не означает сокращение потребностей компаний в кадрах, которые обеспечивают медицинскую поддержку бизнеса.

Парадоксы спроса

Руководитель практики по работе с компаниями сферы здравоохранения и фармацевтики КПМГ в России и СНГ Виктория Самсонова, комментируя данные исследования, отмечает: «Снижение числа вакансий ни в коей мере не означает падения интереса работодателей к специалистам данного профиля. Напротив, большинство компаний подчеркивают все возрастающую важность должности медсоветника для бизнеса и увеличение его влияния в компании. Так что такую динамику спроса можно скорее объяснить переходом от стадии экстенсивного роста позиций к качественному развитию».

По словам эксперта, еще недавно, в 2013—2014 гг., должность регионального медицинского советника (MSL — Medical Science Liaison) рассматривалась как нечто инновационное, и в течение двух-трех лет наблюдался бурный рост работодательного спроса. Но теперь можно говорить о некотором насыщении этой потребности. У большинства компаний Medical Affairs подразделения сформированы и укомплектованы, рабочие процессы отлаживаются, а спрос работодателей выходит на плато.

Стоит также учесть, что советники не относятся к категории «текучего» персонала, как, например, медпредставители. Советники — в основном стабильные кадры, поэтому и вакансий, вызванных их ротацией, публикуется меньше.

«Медсоветник — это «штучный» кандидат, поиск которого может стоить работодателю значительного времени и усилий. Соответственно, компании заинтересованы в должной мотивации и удержании таких сотрудников, учитывая также их глубокую интеграцию в бизнес — активное взаимодействие с отделами маркетинга, развития бизнеса, продаж», — поясняет Виктория Самсонова.

Особенности функционала

«Ключевыми функциями советников являются развитие взаимоотношений с медицинским сообществом, образовательные мероприятия и работа с медицинской информацией, — рассказывает медицинский директор компании «Такеда Россия-СНГ» Дмитрий Колода. — Советники разрабатывают актуальные образовательные проекты, направленные на информирование сотрудников здравоохранения о конкретном заболевании и свойствах отдельного препарата. Кроме того, являются внутренними экспертами компании, которые аккумулируют новые знания о препаратах и обучают остальных сотрудников. Как правило, дважды в год проводятся цикловые конференции, на которых сотрудники отдела продаж получают новую информацию, касающуюся различных медицинских аспектов.

Один из важнейших трендов последних лет — более активное участие советников в организации локальных и региональных исследовательских программ. Во всем мире, в том числе в России, растет интерес к проведению качественных многоцентровых пострегистрационных исследований, в ходе которых собирается информация о применении новых препаратов в реальной клинической практике. «Такеда», например, проводит сейчас два крупных проекта в области кардиологии и диабетологии, охватывающие в общей сложности более 3 тыс. пациентов. Кроме того, мы поддерживаем ряд амбициозных исследовательских инициатив ведущих научных учреждений РФ и стран СНГ.

На данный момент в «Такеда Россия» открыты новые позиции федеральных медицинских советников в ключевых для компании областях — онкологии, кардиологии и гастроэнтерологии. На всех этих направлениях в 2017—2018 гг. планируются лончи новых продуктов. Стоит заметить, что участие в выводе на рынок нового препарата — отличная возможность в карьере любого сотрудника.

Помимо классических требований, которые мы предъявляем к кандидатам (медицинское образование, опыт научной деятельности), есть ряд важных критериев, касающихся личных качеств: умение строить диалог, аналитическое мышление, способность к обучению. Идеальный советник — это не просто эксперт в своей области, но и эффективный партнер для других подразделений. Конечно, опыт работы в фармотрасли важен, однако мы смотрим шире. Если человек подходит нам по знанию терапевтической области, имеет хорошие коммуникативные и аналитические навыки, способен быстро погрузиться в новую роль, мы обязательно рассмотрим его в качестве кандидата.

«Такеда» нацелена на привлечение талантливых и инициативных людей, которым интересно двигаться вперед, и прикладывает для их развития серьезные усилия. Например, в 2017 г. более 10 наших советников и медицинских менеджеров из России и СНГ прошли программу обучения по инновациям в области Medical Affairs на базе Оксфордского университета».

Фокус на регионы

По словам Виктории Самсоновой, после бума развития института MSL в 2014—2015 гг., когда работодатели «закрыли» свои первоочередные потребности по кандидатам в крупных городах и на федеральном уровне, появилась возможность уделить больше внимания региональному развитию и продолжить выстраивание медицинских отделов с учетом географии бизнеса.

В «Такеда», например, вакансии MSL открыты сейчас в Москве, Центральной России, Поволжье, на территориях Юга и Северо-Запада.

«MSL — одна из востребованных и активно развивающихся функций в фармацевтических компаниях, — комментирует информацию руководитель группы региональных медицинских советников по гастроэнтерологии в компании «Такеда Россия» Наталья Ракова. — Название должности может быть переведено как «специалист по научным/медицинским связям». Основная задача — коммуникация со специалистами здравоохранения, лидерами мнений в медицинском сообществе, а основная область — социально значимые заболевания, требующие терапии инновационными препаратами.

Необходимые врачу сведения для клинической практики содержатся в различных источниках, в т.ч. научных публикациях, стандартах лечения, клинических руководствах, инструкциях по медицинскому применению лекарственных средств. Релевантные клинические данные — это инструмент, позволяющий врачу сделать обоснованный терапевтический выбор. MSL выступает информационным партнером для специалистов здравоохранения, предоставляя и обсуждая актуальные и объективные клинические данные.

От MSL требуется умение находить и обрабатывать научно-медицинскую информацию, понимать и корректно представлять результаты клинических исследований, грамотно отвечать на медицинские вопросы. Они должны качественно разбираться в терапевтической области (от патогенеза заболевания до современных методов терапии) и в вопросах доказательной медицины, а также уметь делать презентации и выступать перед врачебной аудиторией. Хорошие коммуникационные навыки важны в построении эффективного диалога с врачом — от предоставления аргументированных ответов до получения экспертного мнения и идей специалиста здравоохранения.

Для врачей любого уровня является ценной возможность дискуссии с коллегами, обмена опытом, поиска совместных решений практических вопросов и разбора клинических случаев. Обеспечение коммуникации между экспертами в рамках научных мероприятий — еще одна ключевая задача MSL.

MSL компании «Такеда» участвуют в реализации медицинской стратегии компании, кросс-функциональных проектах, а также общаются с коллегами из медицинских отделов других стран в рамках программы MSL Mentorship. В нашей команде работают люди, сочетающие знания и структурный подход с вдохновением и драйвом. Такие сотрудники имеют все возможности быстро развиваться и оказывать ощутимое влияние на процессы и результаты компании».

«Штучные» кандидаты

Хотя пик спроса на советников пришелся на 2013—2014 гг., накал борьбы за кадры не снижается и сегодня.

«Найм медицинских советников — это «точечная» и долгосрочная (или как минимум среднесрочная) инвестиция, выбор делается из сравнительно небольшого числа кандидатов. При этом одним из определяющих факторов является клиническая и/или научная специализация сотрудника, — говорит Виктория Самсонова. — Важным является свободное знание английского языка, понимание структуры и трендов фармрынка, а также навыки публичных выступлений и презентаций, работы с аудиторией. Кандидаты с таким комплексным набором компетенций — по-прежнему редкость на рынке».

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»