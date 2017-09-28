Внесен новый иск против J&J по «тальковому делу»

Компания Johnson & Johnson всегда утверждала, что ее тальк безопасен, но в новом судебном иске говорится, что это была неправда, сообщает FiercePharma.

Защищаясь от тысяч исков, утверждающих, что тальк может вызывать рак яичников, Johnson & Johnson говорила, что наука на ее стороне. Но в новом иске, поданном в суд Сент-Луиса (США), утверждается, что компания намеренно искажала информацию десятки лет относительно безопасности талька и участвовала в сговоре с целью сокрытия правды.

Иск, внесенный от имени десятков женщин, страдающих от рака яичников, содержит утверждение о том, что по результатам многочисленных исследований задокументирована связь между тальком и раком, и что в данном случае дело не только в тальке.

Утверждается также, что тальк, поставляемый компании J&J, содержит опасные канцерогены, такие как асбест, и что используемые компанией методы испытаний «не могут» в действительности определить, была ли потребительская продукция очищена от асбеста.

J&J неоднократно отрицала, что тальк небезопасен, и утверждает, что ее продукция проходит проверку как не содержащая асбеста.

В иске, внесенном в суд Сент-Луиса, приведены ссылки на результаты исследований 1971 и 1982 гг., а также 22 более поздних исследований, документирующих «данные о связи талька и рака яичников». В 1982 г. исследователь рака яичников д-р Дэниэл Креймер рекомендовал официальному представителю J&J включать в информацию о тальк-содержащих продуктах особое предостережение.

Тем не менее, J&J всегда утверждала, что ее продукт безопасен. В заявлении для FiercePharma представитель компании Кэрол Гудрич сказала, что FDA «требует проведения специальных испытаний для доказательства того, что порошок талька не содержит асбеста».

Спикер сообщила также, что компания уверена, что ее тальк-содержащие продукты свободны от асбеста и всегда таковыми были. Это утверждение сделано на основании результатов мониторинга, тестирования и регулирования в течение многих десятилетий. С 1946 г. от поставщиков требовали поставки талька высочайшей степени чистоты, а с 1977 г. в спецификации указано, что тальк должен быть свободен от асбеста. Эти стандарты претворились в мониторинг используемого компанией талька по многим параметрам и поддерживаются по сей день. Тестирование архивных образцов FDA, многочисленными независимыми лабораториями и учеными подтвердило отсутствие асбеста в тальк-содержащих продуктах компании.

В своем последнем квартальном отчете фармпроизводитель сообщил о 4,8 тыс. судебных исков, в которых утверждалось, что обычное использование талька наносит вред. Тед Медоуз, адвокат тысяч истцов, сказал FiercePharma, что этим летом его команда готова биться в суде по каждому делу. Возможно, J&J не захочет пойти на внесудебное урегулирование, поскольку компания выстроила бренд с опорой на потребительский продукт, предположил Медоуз.

В то же время, официальный представитель J&J подчеркнул вывод редсовета по работе с запросами от врачей Национального института рака США о том, что «вес доказательств не позволяет сделать вывод о связи применения талька в перинеальной области с повышенным риском развития рака яичников».

Представитель фармпроизводителя заявил также, что компания активно участвует в апелляционном процессе по каждому приговору, вынесенному в пользу истцов, и готовится к дополнительным судебным процессам в этом году. Он добавил, что компания продолжает защищать безопасность порошка Johnson’s baby, потому что руководствуется научными данными.

Ранее компания проиграла многочисленные иски по «тальковому делу» на общую сумму свыше 700 млн долл.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»