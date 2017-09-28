«Биннофарм» получил статус промышленного комплекса Москвы

Компания «Биннофарм», которая располагается в Зеленограде, получила статус промышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин 26 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, компания отвечает всем требованиям, необходимым для получения этого статуса. Сегодня на зеленоградском предприятии работают около 250 человек, их средняя зарплата — 88 901 рубль в месяц. Занимая площадь – 32,2 тысячи кв. метров.

За последние пять лет АО «Биннофарм» вложило в свое развитие 597 млн рублей инвестиций. В планах на ближайшие пять лет — увеличение доли продукции, поставляемой по городскому заказу, разработка новых лекарственных средств и выход на новые рынки сбыта.

В год биофармацевтический комплекс выпускает до 80 млн ампул и до 1,5 млрд таблеток, при этом обладает 20 тысячами кв. метров помещений различных классов чистоты, среди которых 5,7 тысяч кв. метров – «чистые» помещения с особыми условиями контроля среды.

Статусы промышленных комплексов и технопарков позволяют компании рассчитывать на налоговые льготы от столицы. Среди мер поддержки — льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю. Они позволяют предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 10–25% по сравнению с обычным уровнем.

Фото: mos.ru

«Фармацевтический вестник»