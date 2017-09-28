Геннадий Онищенко: фармкомпании – первые враги вакцинации

В период с января по июль 2017 года в России зарегистрировано 175 случаев заражения корью. Об этом в ходе презентации книги «Корь в России: проблемы ликвидации» завил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Согласно приведенным им данным, антирейтинг по количеству случаев заражения возглавляют Дагестан (1,6 случаев на 100 тыс. населения), Чечня (1,23) и Московская область (0,69).

Г-н Онищенко в ходе своего выступления обвинил производителей лекарств в том, что они заинтересованы в массовом отказе от вакцинации.

«В свое время в нашем спокойном и инфантильном советском пространстве появились видимые враги вакцинации, — заявил он. — И первый враг — это фармацевтические компании. Им невыгодно, если мы будем вакцинироваться даже против гриппа, им нужно, чтобы мы купили как можно больше горстей лекарств».

Геннадий Онищенко также высказался против репрессивных мер по введению обязательной вакцинации, поскольку «это неминуемо приведет к конфронтации в обществе».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»