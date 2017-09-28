Мария Русинова перешла в компанию «Валента»

Как стало известно «ФВ», Мария Русинова перешла в компанию «Валента Фармацевтика» на должность директора по аналитической работе. Ранее она работала руководителем отдела продвижения брендов и коммуникаций в компании «Буарон». Мария подтвердила корреспонденту «ФВ» свой переход на новое место работы.

Мария имеет более чем 20-летний опыт работы в области продаж, маркетинга, стратегического развития в компаниях разного уровня. С 2013 года она руководила отделом стратегического планирования, развития бизнеса и аналитики в компании «Промед Экспортс/Сентисс». В ее послужном списке также работа в компаниях «Биокодекс» (маркетинг менеджер), «Новартис» (руководитель отдела офтальмологии), «Нижфарм», Stada (руководитель группы продвижения в «Нижфарм»), «Плива» (менеджер группы продуктов).

Окончила Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова в 1995 году. Получала дополнительное образование в бизнес университетах США, Европы и Азии: Kejo University Business School ( Япония), Management Center Europe (Бельгия), Bled School of Management (Словения), Babson College (USA), Management Development Institute (Индия).

«Фармацевтический вестник»