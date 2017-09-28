Китайский производитель медизделий Weigao выйдет на рынок США

Китайская компания Shandong Weigao Group Medical Polymer Co купит американского производителя медизделий Argon Medical Devices за $850 млн. Поглощение позволит китайской компании укрепиться на американском рынке.

Argon станет для Shandong Weigao одной из ключевых платформ для международной экспансии, сообщает Bloomberg. Это не первый случай проникновения китайского капитала на рынок здравоохранения США.

Ранее китайская компания Sanpower Group объявила о покупке биотехнологической компании Dendreon Group у канадской фармкомпании Valeant за $820 млн. В июне 2017 года китайский производитель анестетиков и контрацептивов Humanwell Healthcare Group Co согласился купить американскую фармкомпанию RiteDose за $605 млн.

Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited – китайская компания, которая занимается исследованиями, разработкой, производством и сбытом одноразовых медицинских изделий. Компания производит инфузионные наборы, шприцы, медицинские иглы, ортопедические материалы, оборудование и расходные материалы для очистки крови, а также другие изделия. Выручка компании в 2016 году составила более $1 млрд, а чистая прибыль – $171,6 млн.

Argon Medical Devices – частная американская компания – производитель медицинских изделий, основанная в 1972 году. Компания производит медизделия для биопсии, интервенционной радиологии, кардиологии и инфузионной терапии. Количество сотрудников компании – около 1,2 тысячи. Производственные мощности Argon Medical расположены в США и Сингапуре. Выручка компании в 2016 году составила $225 млн, а чистый убыток – $21,3 млн.

Источник: Bloomberg

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