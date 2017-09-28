Вьетнам ежегодно импортирует 55% лекарств

По данным консалтинговой компании Virac, объем импорта лекарственных средств во Вьетнаме за последние годы значительно вырос, сообщает издание VietNamNet Bridge. В 2016 г. этот показатель вырос на 10% и достиг 2,5 млрд долл. Импорт из Франции, Германии и США составил 200 млн долл. Это, в основном, дорогостоящие патентованные препараты. Главными поставщиками недорогих лекарств являются Индия и Китай.

Благодаря росту доходов на душу населения вьетнамцы расходуют больше средств на услуги здравоохранения и медицину. Средний ежегодный показатель по стране составляет 30–40 долл., что намного ниже, чем в развивающихся странах (96 долл.) и в глобальном масштабе (186 долл.).

IMS Health делает оптимистичные прогнозы относительно роста выручки работающих во Вьетнаме фармацевтических компаний. По этому показателю эксперты ставят вьетнамский фармрынок на второе место среди развивающихся стран после Аргентины и перед Китаем и другими странами-членами ASEAN.

По оценкам аналитиков, в 2015–2018 гг. рост объема фармрынка Вьетнама составит 10% и в денежном выражении превысит 10 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»