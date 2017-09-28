В ОЭЗ «Дубна» открылся завод по производству одноразовых медизделий

27 сентября в ОЭЗ «Дубна» состоялось открытие завода по производству стерильных медицинских изделий однократного применения. В торжественной церемонии запуска предприятия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Социально значимый проект одного из «якорных» резидентов особой экономической зоны «Дубна» компании «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» направлен на импортозамещение медицинской продукции в России. Новое высокотехнологичное предприятие полного цикла будет изготавливать шприцы и иглы для них, другие медицинские изделия, что позволит существенно увеличить долю отечественного бизнеса в этой сфере и повысит конкурентоспособность российских производителей на рынке.

Планы по созданию в Подмосковье подобного завода были закреплены соглашением, которое в 2016 году в ходе Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» Александр Федоров. Поэтому вполне объяснимо, что глава региона лично принял участие в открытии завода.

Знакомство с новым предприятием Андрей Воробьев начал с осмотра производственной площадки – цеха по изготовлению шприцев, самой большой на сегодняшний день в России камеры стерилизации и зоны фасовки готовой продукции.

Уникальное для России производство отвечает всем требованиям национальных и международных стандартов в области надлежащей производственной практики (GMP). Рассказывая о заводе, Александр Федоров сделал акцент именно на высоком качестве продукции. Автоматизированный процесс выпуска изделий с использованием самого современного из имеющегося на рынке оборудования позволяет исключить отклонение от стандарта качества и минимизировать брак. Система проверки качества продукции организована на высочайшем уровне — более 100 испытаний каждой партии на всех этапах производства. Так что стерильные инъекционные шприцы производства резидента «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» ни в чем не уступят лучшим зарубежным аналогам. Кроме того, большим преимуществом новой отечественной продукции станет ее доступная для учреждений здравоохранения стоимость.

Андрей Воробьев высоко оценил современные производственные мощности нового завода и заложенные в основу процесса передовые технологии. Старт предприятию губернатор дал нажатием кнопки запуска машины по сборке иглы для инъекций. В его торжественном пуске приняли участие заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, глава г. Дубны Вячеслав Мухин.

Новое производство стартовало. В реализацию проекта резидент «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» намерен вложить в общей сложности 2,3 миллиарда рублей, и уже на первом этапе создать более 200 рабочих мест, позже доведя число специалистов до 500. Завод в Дубне станет крупнейшим в стране производителем шприцевого ассортимента — в год здесь планируют выпускать более 450 миллионов единиц продукции.

gmpnews