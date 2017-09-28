Проект по маркировке препаратов будет реализован в любом случае

Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, выступая на конференции «Фармацевтический рынок в России: итоги и перспективы», выделил несколько основных моментов на которые сегодня акцентирует внимание фармацевтическая отрасль.

В первую очередь — маркировка. «Сейчас проходит эксперимент и его промежуточные результаты обсуждаются на рабочей группе в еженедельном режиме. Анализируются, как прогнозируемые вопросы: финансовое обеспечение, технологические, технические и проектно-строительные задачи, так и непредвиденные вопросы, такие как несовпадение баз данных у различных органов власти». — отметил Виктор Дмитриев. – «Но все эти вопросы решаются по ходу. Появляются решения: где-то стандартные, где-то индивидуальные. Сейчас работа идет и можно с уверенностью сказать, что «матч состоится при любой погоде».

Второй момент – ожидаемое начало работы рынка ЕАЭС не только на бумаге, но и на деле, и, соответственно, вероятные последствия для отрасли, госструктур и пациентов. «На сегодняшний день нами подготовлен список препаратов, которые компании готовы запустить по системе централизованной регистрации одновременно на пять стран, но пока регуляторы не готовы к этому», — отметил спикер.

Также спикер обратил внимание на некоторые правоприменительные новеллы, связанные с рекламой лекарственных средств. По мнению выступающего, ФАС занял достаточно активно-агрессивную позицию в этом вопросе. «Представители компаний столкнулись с непонятными и нестандартными решениями по тому или иному вопросу. Морфологию рекламных слоганов оценивали двояко и в итоге все решалось не в пользу бизнеса. Накануне прошло заседание Экспертного совета ФАС, где представители отрасли обратились к надзорному органу со своими замечаниями и пожеланиями. Так что и здесь сделан определенный шаг вперед», — подчеркнул Генеральный директор АРФП.

Заместитель начальника Управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Константин Беланов отметил: «Главная цель эксперимента – не максимальный охват желающих участвовать в эксперименте. Сейчас важны иные параметры. Во-первых, определение эффективности и результативности системы, которая разрабатывается. К настоящему моменту можно сказать, что эта задача решена – система эффективна и результативна. Во-вторых, определение необходимой доработки системы. Не секрет, что оператором системы является Федеральная Налоговая Служба. У них уже есть опыт работы с проектом по маркировке шуб, так что вопрос доработки сейчас тоже решен. В-третьих, подготовка нормативно-правовых актов. Этот вопрос сейчас на стадии решения», — отметил эксперт.

Пресс-служба АРФП

gmpnews