FDA заблокировало более 500 сайтов, незаконно торгующих рецептурными ЛС и фальсификатами

С 12 по 19 сентября 2017 года в рамках операции Pangea X прошла 10-я ежегодная Международная неделя Интернета. В ходе операции Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США (FDA) в партнерстве с международными регулирующими и правоохранительными органами провело акцию, направленную на выявление каналов незаконной торговли фальсифицированными лекарствами и препаратами, отпускаемыми по рецепту, включая опиоиды, антибиотики и инъекционные продукты. По итогам операции FDA отправило предупредительные письма операторам 401 сайта и заблокировало почти 100 доменных имен, в том числе: buyhydrocodoneonline.com, canadian-pharmacy24x7.com и buyklonopin.com.

FDA предупреждает, что пациенты, которые покупают лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, на сайтах незаконных интернет-аптек, могут подвергать свое здоровье большому риску. В частности, продукты, представленные как подлинные, могут быть поддельными либо непригодными к применению в результате неправильного хранения или истекшего срока годности. В дополнение к рискам для здоровья незаконные интернет-аптеки могут совершать мошеннические действия с кредитными картами, осуществлять кражу личных данных и распространять компьютерные вирусы. FDA призывает потребителей сообщать о предполагаемой преступной деятельности.

FDA также предоставляет потребителям информацию для выявления незаконной интернет-аптеки и информацию о том, как безопасно покупать лекарства.

Источник: Фармацевтическое обозрение Казахстана со ссылкой на www.fda.gov.

reviews