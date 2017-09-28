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Тонкости процесса маркировки препаратов от компании STADA

С 2019 года каждая пачка лекарств будет снабжаться уникальным кодом. Он позволит отследить все перемещения медикаментов и решит проблему контрафакта и подделок.

На производственной площадке «Хемофарм», входящей в группу компаний STADA, уже сегодня тестируются технологии нанесения такого кода — в рамках пилотного проекта по внедрению маркировки лекарственных средств были выпущены серии препаратов «Тагиста», «Мелоксикам» и «Кардиостатин» с уникальными идентификаторами на каждой упаковке.

Тонкости процесса, вызовы и выгоды тотальной маркировки от компании STADA в видео-ролике.

gmpnews

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Сентябрь 27, 2017 | Просмотров: 39