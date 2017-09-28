Спрос на специалистов фармотрасли будет увеличиваться в среднем на 20% в год

Фармацевтическая отрасль продолжает испытывать кадровый голод. Это связано с набирающим темпы развитием российских производителей и активной локализацией в России производств крупных транснациональных компаний. Эти процессы привели к тому, что уже в 2016 году потребность отрасли в кадрах выросла на 18%, в 2017 году тенденция и динамика сохраняются. По прогнозам специалистов в области рекрутинга, в ближайшей перспективе спрос на специалистов фармацевтической отрасли будет увеличиваться в среднем на 20% в год.

По данным исследования кадрового агентства «Каус-Медицина», наиболее востребованы сегодня таланты в сфере R&D: разработчики, аналитики, исследователи в области биохимии, биофизики, молекулярной биологии и генной инженерии. Велик спрос на квалифицированных технологов, специалистов по стандартизации и качеству, менеджеров по организации производства. Зарплаты в отрасли растут: так, оплата труда менеджеров по клиническим исследованиям увеличивается на 13% в год, химиков‑аналитиков — на 11%, директоров по качеству — на 4%. Конкуренция за квалифицированные кадры приведет в ближайшие годы к росту зарплат до 25% по отдельным позициям, хотя уже сегодня зарплата директора по производству достигает 250 тыс. рублей, менеджеров по регистрации лекарственных средств — 150 тыс. рублей, а работников R&D — 180 тыс. рублей.

Одним из способов пополнения высококвалифицированных кадров для крупных российских компаний сегодня является подготовка молодых специалистов «с нуля». Фармацевтов в России готовят 55 вузов, но ежегодно они выпускают не более 2 тыс. специалистов. Лучшие выпускники и наиболее перспективные студенты‑старшекурсники профильных вузов еще во время учебы получают предложения о стажировке в фармацевтических компаниях, а HR-специалисты сегодня активно участвуют в различных межвузовских студенческих мероприятиях. Одним из самых ожидаемых событий года в этой сфере является фармацевтический лагерь «Филин».

В этом году лучшие студенты собрались в рамках образовательной программы фармацевтического интернационального лагеря инноваций в г. Ярославле с 22 по 29 сентября. Программа рассчитана на студентов выпускных курсов и освещает наиболее актуальные вопросы фармацевтического обращения и производства лекарственных средств. Ведущие российские эксперты прочитали лекции о современных тенденциях в области биофизики, биохимии и молекулярной биологии.

Фармацевтический лагерь «Филин-2017» открыл свои двери для специалистов выпускных курсов из Белоруссии, Казахстана и Украины. Мероприятие традиционно поддержали крупные российские и зарубежные фармацевтические компании, которые провели для будущих выпускников тематические тренинги, мастер-классы и деловые игры. Эти мероприятия помогли ребятам принять участие в практических аспектах научно-исследовательской работы, в основах производственной деятельности фармацевтических предприятий, а также разобраться в актуальных маркетинговых вопросах. Сегодня лагерь дает возможность студентам познакомиться с инновационным высокотехнологичным оборудованием и новейшими методами исследований и обработки данных.

«Компания «Натива», наряду с другими фармацевтическими производителями, активно поддерживает образовательные отраслевые проекты различного уровня. Сегодня отечественная фармацевтика ясно осознает необходимость инвестиций в науку, образование и подготовку кадров. В свою очередь, российские предприятия оснащены самым современным оборудованием, которое позволяет выпускать лекарственные препараты, соответствующие требованиям мировых стандартов. И эта синергия жизненно необходима для развития перспективной российской фармотрасли», — говорит генеральный директор компании «Натива» Александр Малин. — Теперь пришло время для рывка вперед, но для этого нужны высококлассные специалисты и ученые. В России огромное количество умных, талантливых, мотивированных молодых ребят, и одним из стратегических направлений деятельности «Нативы» являются их обучение и подготовка с перспективой трудоустройства в нашей организации».

gmpnews