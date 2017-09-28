«ВЕРТЕКС» произвел 2 млрд таблеток и капсул за 2 года

В общей сложности за два года с открытия фармзавода в конце августа 2015 года «ВЕРТЕКС» выпустил на новой площадке более 100 млн упаковок лекарств, что в денежном выражении составляет более 8,5 млрд рублей без НДС в ценах поставок. Из них в штуках: таблеток — около 1,8 млрд, капсул – около 180 млн, в упаковках: мазей – около 7 млн, гелей – более 6,3 млн, кремов – 4,7 млн, а также препаратов других лекарственных форм.

Продукция компании «ВЕРТЕКС» представлена в более чем 50 000 аптек в России (число областей, республик, краев, автономных округов – около 80), а также в Казахстане и Беларуси. Кроме этого, «ВЕРТЕКС» поставляет лекарства для сегмента госзакупок.

«На выбор граждан влияют соответствие выпуска лекарств высоким стандартам производства и ценовая доступность препаратов. В результате повышаются доверие потребителей к российским лекарствам и спрос на них», — комментирует Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС».

При этом вести социально ответственный и дорогостоящий с точки зрения инвестиций бизнес непросто. Сегодня в России требования к соблюдению стандартов в ряде случаев даже жестче, чем на Западе. Также, например, требуется за свой счет в крайне сжатый срок внедрить маркировку упаковок лекарств двумерными кодами (по планам, в 2018 году она станет обязательной) для большого количества линий на производстве, закупить и установить оборудование, внести изменения в разные процессы. По оценке компании, затраты составят порядка 2 млн евро.

Новая же методика расчета цен на препараты из перечня ЖНВЛП, которая еще не утверждена, может привести к тому, что торги по закупкам жизненно необходимых и важнейших лекарств будут проводиться ниже их себестоимости. В результате могут пострадать как производители, так и пациенты.

В сентябре этого года «ВЕРТЕКС» получил премию правительства Санкт-Петербурга «Инновационнный продукт» за оригинальный комбинированный препарат. Кроме того, в портфель компании входят брендированные и дженерические лекарства. Дженерики разрабатываются в течение нескольких лет после окончания срока патентной защиты на оригинальный препарат, но, конечно, быстрее, чем первоисточник. На снижение цены и сокращение периода разработки по сравнению с оригинальным лекарством влияет отсутствие необходимости проведения многолетних дорогостоящих исследований непосредственно по созданию молекулы, оценке ее эффективности и безопасности. По аналогии с мировой тенденцией доля таких препаратов в России будет только расти. Благодаря им выполняется важная социальная функция — доступность лекарств для максимального количества пациентов Крупные производители с широким портфелем делают ставку на современные эффективные востребованные препараты. В последние годы такие компании активно инвестируют в создание новых производств.

Фармзавод компании «ВЕРТЕКС» в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» был открыт в конце августа 2015 года. Производитель построил фармзавод за два года, его площадь – более 20 000 м2, в том числе: «чистые» производственные помещения, лабораторный комплекс, складской комплекс, помещение воздухоподготовки, офисные и другие помещения.

«ВЕРТЕКС» стал первым российским фармпроизводителем, который открыл завод в петербургской ОЭЗ на участке «Новоорловская» в Приморском районе и начал выпуск лекарств. К этому моменту была организована работа двух производственных участков, четырех блистерно-картонажных линий для таблеток и капсул. Позднее запущены две тубные линии для мягких лекарственных форм (МЛФ) на участке упаковки. В 2016 году создан участок малых серий, изменена загрузочная система линий МЛФ. В 2017 году запущена линия жидких лекарственных форм. Используются технологии, которые ускоряют процесс работы, повышают качество продукта, минимизируют потери при производстве.

Производство лекарств организовано в соответствии с требованиями стандарта надлежащей производственной практики GMP – соответствующее заключение Минпромторга РФ «ВЕРТЕКС» также получил в 2015 году одним из первых в России. В этом году «ВЕРТЕКС» стал номинантом Премии правительства РФ 2017 года в области качества, ее итоги будут подводиться осенью этого года.

За период с открытия завода компания стала производить на площадке порядка 20 новых позиций дженерических и брендированных лекарственных препаратов для применения в кардиологии, пульмонологии, дерматологии, неврологии и других областях медицины. За два года получено 11 из 18 имеющихся патентов компании. Для лабораторий отдела контроля качества, в том числе микробиологической площадью более 300 м2, регулярно закупается и проходит квалификацию новое оборудование ведущих производителей.

На данный момент инвестиции компании на территории особой экономической зоны составляют 3,8 млрд рублей.

gmpnews