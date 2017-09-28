ГК «ПРОТЕК» инвестирует в развитие «Рафармы» не менее 3 млрд рублей

Глава Липецкой области Олег Королев 26 сентября провел рабочую встречу с Президентом ПАО «ПРОТЕК» Вадимом Музяевым и генеральным директором АО «Рафарма» Владимиром Ильюшиным. Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что ГК «ПРОТЕК», в состав которой вошла «Рафарма» (резидент ОЭЗ «Тербуны»), является активным участником программы «Фарма-2020», имеет диверсифицированную структуру и работает во всех основных сегментах фармацевтической отрасли – производстве, дистрибуции и рознице. Общее число сотрудников Группы составляет более 14 тысяч человек.

Стратегия развития компании «Рафарма» в рамках ГК «ПРОТЕК» на период 2017-2021 гг. предполагает увеличение собственного портфеля препаратов с 30 SKU до 150 SKU, а также привлечение крупнейших фармкомпаний для контрактного производства на мощностях завода «Рафарма». К 2021 г. планируется достичь роста объема продаж лекарственных средств до 4-5 млрд руб.

Для достижения данных показателей планируется в ближайшие 2 – 3 года увеличить штат сотрудников завода «Рафарма» в селе Тербуны с 230 до 500 человек и дополнительно инвестировать в развитие портфеля препаратов (НИОКР, оборудование, клинические исследования, маркетинг) не менее 3 млрд руб.

В результате экономического развития предприятия будет реализован потенциал «Рафармы» как флагмана фармацевтической отрасли.

«Развитие фармацевтической отрасли – одна из приоритетных задач», — отметил в ходе встречи глава региона Олег Королев.

ИСТОЧНИК:ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

gmpnews