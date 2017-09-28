Антон Алиханов: Калининградская область в перспективе закроет всю потребность России в фармакологической соли

С таким заявлением глава региона выступил в понедельник, 25 сентября, на встрече региональных менеджеров «ВЭБ 2.0».

Речь шла о проекте «Варница», в рамках которого в ближайшее время будет открыт завод по производству различных видов выварочной поваренной соли. В перспективе предприятие начнет поставлять на российский рынок и фармакопейную соль для использования в производстве лекарственных препаратов. На сегодняшний день данный продукт производится в стране в недостаточных объемах.

«Варницу» Антон Алиханов привел в качестве примера работы с предпринимателями в «ручном» режиме.

«Мы поддержали их заявку на получение субсидий в министерстве промышленности и торговли и помогли включиться в несколько перечней приоритетных проектов», — уточнил глава региона, отметив, что подобная работа ведется и с небольшими предприятиями.

Так, например, за ходом реализации проекта калининградского предпринимателя Романа Аранина он следит лично. Проектируемый сейчас завод компании Observer будет производить инвалидные коляски с электродвигателями.

«Три года Роман Аранин пытается построить новое производство, но постоянно что-то мешает. Мы с ним познакомились, он повел меня на свое предприятие, я посмотрел и решил, что этот проект должен быть реализован. Совместно с Фондом развития промышленности мы помогли ему с землей, объяснили, как воспользоваться мерами господдержки в части получения льготных займов», — рассказал Антон Алиханов.

Также в ходе своего выступления глава региона уделил большое внимание реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, которая направлена, в том числе, на снижение административного давления на бизнес. Переход к автоматизации, цифровизации и удаленному контролю избавляет надзорные органы от необходимости проведения физических проверок.

«Что же касается эффективности органов власти, то сейчас мы сокращаем госаппарат, в том числе за счет автоматизации каких-то процессов, и не собираемся останавливаться на широкой линейке способов донесения информации. Самый главный вопрос — это обратная связь и реакция на запросы, в том числе бизнеса. Встречаясь с предпринимателями, я понимаю, что некоторые из них годами не могут добиться ответа на какие-то вопросы и получить помощь и поддержку», – отметил Антон Алиханов.

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