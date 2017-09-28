Обновленная программа XIX ежегодной Всероссийской конференции «ФармМедОбращение 2017»

Уважаемые коллеги!
Рады сообщить, что на сайте XIX ежегодной Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинский изделий — ФармМедОбращение 2017», которая состоится
16-17 октября 2017 г. в Москве, в Центре Международной Торговли, размещена обновленная программа мероприятия разбитая по времени и залам.
Включено в План научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год
(Приказ № 99 от 7 марта 2017г.)
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание
Секционные заседания
— Качество лекарственных препаратов как одна из основных составляющих обеспечения прав граждан на качественную лекарственную помощь
— Маркировка лекарственных препаратов специальными идентификационными знаками. Прослеживаемость движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя
— Актуальные вопросы законодательства ЕАЭС в сфере фармаконадзора. Современные требования к обеспечению безопасного применения лекарственных средств
— Актуальные вопросы государственного контроля проведения клинических исследований лекарственных препаратов в Российской Федерации и ЕАЭС. Современные требования к организации и проведению клинических исследований
— Регулирование обращения биомедицинских клеточных продуктов. От теории к практике
— Российская фармацевтическая промышленность. Актуальные вопросы
— Экспертиза и регистрация лекарственных средств
— Экспортный потенциал лекарственных средств, выпускаемых отечественными производителями
— Совершенствование системы закупок медицинской продукции для государственных и муниципальных нужд. Регулирование цен на медицинские изделия
— Регистрация медицинских изделий на территории Российской Федерации и в рамках законодательства Евразийского экономического союза
— Контроль за обращением медицинских изделий в свете применения риск-ориентированного подхода
— Современные требования действующего законодательства к контролю и обращению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на территории Российской Федерации. Структура паллиативной помощи и порядок ее организации в Российской Федерации
— Реформа контрольной и надзорной деятельности в Российской Федерации. Актуальные вопросы контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств
— Актуальные вопросы фармацевтической деятельности
— Круглый стол с производителями оборудования и IT-решений для маркировки лекарственных препаратов
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