Janssen провела международную пресс-конференцию по вопросам профилактики и лечения рака крови

28 сентября на севере Швейцарии, недалеко от Германии, в небольшом городке Шафхаузен, расположенном в верхней части Рейна, компания Janssen (группа Johnson & Johnson) провела международную пресс-конференцию, посвященную вопросам работы компании, направленной на профилактику и лечение рака крови.

В современном лабораторно-производственном комплексе собрались более 20 журналистов передовых специализированных изданий из семи стран мира. Спектр представителей профессиональной прессы был широк — от России до ЮАР, от Франции и до Венгрии.

Медицинское, производственное и коммерческое руководство компании рассказало о научно-исследовательских, производственных и бизнес-планах компании в продолжающемся развитии данного направления.

Газета, сайт и телевидение «Фармацевтический вестник» участвуют в мероприятии и подробно расскажут об основных значимых событиях пресс-конференции нашим читателям и зрителям.

«Фармацевтический вестник»