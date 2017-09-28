Беларусь заинтересована в создании совместного фармацевтического предприятия в Азербайджане

Беларусь заинтересована в создании совместного фармацевтического предприятия в Азербайджане, а также в оказании поддержки в подготовке специалистов в медицинской сфере. Этот вопрос был обсужден на встрече министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко и министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, говорится в сообщении Министерства экономики Азербайджана.

Шахин Мустафаев подчеркнул, что азербайджано-белорусские связи успешно развиваются в экономической, торговой, гуманитарной сферах.

Он также отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание развитию фармацевтической промышленности. В этой сфере создан специализированный Пираллахинский промышленный парк, где проводится работа по созданию совместных предприятий с Россией и Ираном. Белорусские компании также могут воспользоваться возможностями, созданными в этом парке.

Валерий Малашко возглавляет белорусскую делегацию на XXIII Азербайджанской международной выставке здравоохранения, которая пройдет с 28 по 30 сентября в Бакинском Экспо-центре. Ожидается свыше 100 участников, среди которых компании из Азербайджана, Турции, России, Украины, Беларуси, Германии, Индии, Италии, Ирана, Китая, Литвы, Польши, Швейцарии.

belta.by