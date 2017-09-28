Одиннадцать директоров фармкомпаний попали в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» подготовили 18-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Один из представителей фармотрасли Александр Филиппов из «Риглы» представлен в категории высших руководителей в номинации «Торговля», еще 10 топ-менеджеров — в номинации «Фармацевтика». Второй год подряд эксперты присудили первое место в рейтинге высших руководителей фармотрасли генеральному директору АО «Нижфарм», старшему вице-президенту STADA AG Дмитрию Ефимову.
Второе место занял Александр Кузин «Новамедика», на третьем – Ольга Медникова из «Отисифарма».
Далее места распределились так:
4. Григорий Потапов «Фармстандарт»
5. Анна Ярвиц Teva
6. Елена Карташева Abbott
7. Алексей Чупин Биннофарм
8. Кирилл Литовченко Ferring Pharmaceuticals
9. Вадим Музяев «Протек»
10. Василий Игнатьев «Р-Фарм»
Финансовые директора:
1. Михаил Баранов «Нижфарм»
2. Мария Макарова «Новамедика»
Коммерческие директора:
1. Станислав Емельянов «Биннофарм»
2. Любовь Сиземова «Нижфарм»
3. Яна Нартова Pfizer
4. Владимир Малинников ЦВ «Протек»
5. Евгения Ламина «Новамедика»
Директора по маркетингу:
1.Борис Липартелиани «Акрихин» (уже не работает)
Директора по персоналу
1. Александра Глазкова «Биокад»
2. Марина Айвазова «Новамедика»
3. Алина Манцева AstraZeneca
4. Андрей Кулаковский «Нижфарм»
Директора по отношениям с органами власти
1. Иван Глушков «Нижфарм»
2. Александра Медведева Abbott
3. Татьяна Смирнова Sanofi
4. Алексей Торгов «Биокад»
Директора по общественным и корпоративным связям
1. Анна Аристова «Нижфарм»
2. Елена Кольцова «Нанолек»
3. Анна Похитонова Gedeon Richter
4. Ирина Кенюхова «Биокад»
Директора по логистике и цепям поставок
1. Сергей Иванов «Р-Фарм»
2. Константин Злобин Astellas
Директора по правовым вопросам
1. Лилия Данилова Pfizer
2. Наталья Тотахеваге Abbott
3. Дмитрий Копытин «Новамедика» (уже не работает)
В номинации «Директора по корпоративному управлению» и «ИТ-директора» работники фармкомпаний не попали.
«ФВ» поздравляет всех менеджеров фармы, представленных в рейтинге.
Елена Калиновская
«Фармацевтический вестник»