Неосторожное отношение к методике ценообразования может пустить под откос фармотрасль Беларусь заинтересована в создании совместного фармацевтического предприятия в Азербайджане » Одиннадцать директоров фармкомпаний попали в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» подготовили 18-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Один из представителей фармотрасли Александр Филиппов из «Риглы» представлен в категории высших руководителей в номинации «Торговля», еще 10 топ-менеджеров — в номинации «Фармацевтика». Второй год подряд эксперты присудили первое место в рейтинге высших руководителей фармотрасли генеральному директору АО «Нижфарм», старшему вице-президенту STADA AG Дмитрию Ефимову. Второе место занял Александр Кузин «Новамедика», на третьем – Ольга Медникова из «Отисифарма». Далее места распределились так: 4. Григорий Потапов «Фармстандарт» 5. Анна Ярвиц Teva 6. Елена Карташева Abbott 7. Алексей Чупин Биннофарм 8. Кирилл Литовченко Ferring Pharmaceuticals 9. Вадим Музяев «Протек» 10. Василий Игнатьев «Р-Фарм» Финансовые директора: 1. Михаил Баранов «Нижфарм» 2. Мария Макарова «Новамедика» Коммерческие директора: 1. Станислав Емельянов «Биннофарм» 2. Любовь Сиземова «Нижфарм» 3. Яна Нартова Pfizer 4. Владимир Малинников ЦВ «Протек» 5. Евгения Ламина «Новамедика» Директора по маркетингу: 1.Борис Липартелиани «Акрихин» (уже не работает) Директора по персоналу 1. Александра Глазкова «Биокад» 2. Марина Айвазова «Новамедика» 3. Алина Манцева AstraZeneca 4. Андрей Кулаковский «Нижфарм» Директора по отношениям с органами власти 1. Иван Глушков «Нижфарм» 2. Александра Медведева Abbott 3. Татьяна Смирнова Sanofi 4. Алексей Торгов «Биокад» Директора по общественным и корпоративным связям 1. Анна Аристова «Нижфарм» 2. Елена Кольцова «Нанолек» 3. Анна Похитонова Gedeon Richter 4. Ирина Кенюхова «Биокад» Директора по логистике и цепям поставок 1. Сергей Иванов «Р-Фарм» 2. Константин Злобин Astellas Директора по правовым вопросам 1. Лилия Данилова Pfizer 2. Наталья Тотахеваге Abbott 3. Дмитрий Копытин «Новамедика» (уже не работает) В номинации «Директора по корпоративному управлению» и «ИТ-директора» работники фармкомпаний не попали. «ФВ» поздравляет всех менеджеров фармы, представленных в рейтинге. Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»