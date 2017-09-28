Неосторожное отношение к методике ценообразования может пустить под откос фармотрасль

Генеральный директор компании «Генериум», проф. Д.А. Кудлай призвал к диалогу между властью и производителями в вопросах формирования новой методики ценообразования, выступая на конференции «Фармацевтический рынок в России: итоги и перспективы».

Конференция «Фармацевтический рынок в России: итоги и перспективы», организованная ИД «Коммерсантъ», прошла 26 сентября в Москве. В ней приняли участие представители федеральных и региональных государственных ведомств, руководители российских и зарубежных фармпроизводителей, топ-менеджмент крупнейших дистрибьюторов и аптечных сетей, представители врачебного сообщества, фармацевтических ассоциаций, аналитики и эксперты отрасли.

Центральной темой конференции стала новая методика ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. По мнению экспертов, методика имеет ряд нерешенных вопросов, таких как учет формы выпуска при расчете цены, система понижающих коэффициентов для дженериков и биоаналогов, ограничение рентабельности для отечественных производителей, выбор референтных стран и другие.

«Эта тема беспокоит всех отечественных производителей», — подчеркнул председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Д.А. Чагин. По его словам, необходимо сформировать консолидированную точку зрения, которая позволит гармонизировать позиции регуляторных органов и бизнеса в вопросах ценообразования и поможет достигнуть максимального прогресса в здравоохранении.

Генеральный директор компании «Генериум» Д.А. Кудлай в ходе дискуссии, привел примеры из практического обсуждения финансовых моделей новых проектов и высказал свои предложения по применению новой методики ценообразования в отрасли. «Установление высоких понижающих коэффициентов для воспроизведенных лекарственных препаратов и биосимиляров не только негативно отразится на развитии фармпромышленности, но и приведет во многих нишах к ограничению конкуренции на рынке. Разработка и производство биоаналогов для многих потенциальных производителей станут экономически невыгодными, что в конечном итоге приведет к искусственному продлению монопольного положения ряда препаратов на рынке и сохранению необоснованно высоких цен на них».

Текущие регуляторные условия, наряду с работой Программы «ФАРМА-2020» привели к уверенному росту фармацевтической отрасли и дали возможности для дальнейших инвестиций. При этом, государственные органы имеют возможность прямого и заинтересованного диалога с отечественными производителями, на которых, в первую очередь, делается ставка при понимании особенностей политической и экономической обстановки.

Кроме того, Д.А. Кудлай привел позитивный пример такого взаимодействия при регистрационных действиях цены на первый отечественный рекомбинантный фактор свертывания крови IX Иннонафактор (нонаког альфа) для лечения гемофилии В. В результате, МНН «нонаког альфа» был включен в перечень 7 высокозатратных нозологий, что обеспечит высокий прямой экономический эффект и независимость от политических и валютных рисков.

«Фармацевтический вестник»