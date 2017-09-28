Teva ведет переговоры о продаже онкобизнеса

Израильская фармацевтическая компания Teva находится на завершающей стадии переговоров о продаже активов в области онкологии с американской частной инвестиционной компанией Cerberus Capital Management, сообщает израильская деловая газета Globes.

Газета также сообщает, что в целях приобретения бизнеса Cerberus заключила соглашение с другой американской инвестиционной компанией Royalty Pharma. Сумма сделки может составить 1 млрд долл. Соглашение может быть достигнуто уже в октябре с.г.

Недавно Teva продала подразделение по производству продукции для женского здоровья за 2,5 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»