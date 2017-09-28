ФРП выдаст 500 млн рублей фармкомпании «Самсон-Мед»

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил льготный заем компании «Самсон-Мед» в размере 500 млн рублей. Заемные средства будут направлены на строительство фармзавода в Санкт-Петербурге.

По данным ФРП, общая стоимость завода составит более 5 млрд рублей. Предприятие будет производить пять жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: дифенгидрамин, дротаверин, кетопрофен, кеторолак, этилметилгидроксипиридина сукцинат. Помимо готовых лекарственных препаратов на заводе будут выпускаться активные фармацевтические субстанции.

Участок под строительство завода был предоставлен «Самсон-Меду» властями Санкт-Петербурга, он находится в городе Пушкине на Автомобильной улице. Площадь участка составляет 27 тысяч кв. м.

Строительство завода было анонсировано еще в 2014 году. Тогда планируемый объем инвестиций в проект составлял 1,5 млрд рублей.

У «Самсон-Меда» уже есть одна площадка по производству лекарств, которая находится в Санкт-Петербурге. В портфеле компании – препараты для лечения заболеваний в области андрологии, гастроэнтерологии, инфекционных болезней, кардиологии, неврологии, неонатологии, отоларингологии, педиатрии, пульмонологии. По данным СПАРК, владельцем ООО «Самсон-Мед» является Мата Зурабова. Выручка компании в 2016 году составила 963,4 млн рублей, чистая прибыль – 302,7 млн рублей.

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