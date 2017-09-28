Уволена министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич

Недавно избранный глава Республики Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об освобождении Ольги Лазаревич от должности министра здравоохранения региона. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Указом главы Карелии от должности члена правительства Карелии – министра здравоохранения освобождена Лазаревич Ольга Владимировна», – говорится в сообщении.

Это решение связано с изменением структуры правительства региона, пояснили в пресс-службе. О том, кто займет место Лазаревич, пока не сообщается.

Ольга Лазаревич была назначена министром здравоохранения Карелии в апреле 2017 года. Она сменила на этом посту Ерванда Хидишяна, возглавлявшего ведомство с октября 2014 года. В июле 2016 года Хидишян был привлечен к дисциплинарной ответственности из-за трагедии на Сямозере, унесшей жизни 14 детей.

Ольга Лазаревич закончила медицинский факультет Петрозаводского государственного университета, работала участковым терапевтом в городской поликлинике №4, дежурным терапевтом Республиканской больницы. После окончания клинической ординатуры 10 лет проработала онкологом-химиотерапевтом в Республиканском онкологическом диспансере. В 2013 году была назначена заместителем главврача онкодиспансера по медицинской части и главным внештатным онкологом Минздрава Карелии.

Источник: Официальный интернет-портал Республики Карелия

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