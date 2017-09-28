Минпромторг поддержит персонифицированную медицину и биоклеточные технологии

Инструменты поддержки данных технологий будут учтены в стратегии развития фармацевтической отрасли до 2030 года

Министерство промышленности и торговли РФ разработает отдельные инструменты поддержки для персонифицированной медицины (диагностика и лечение, основанное на индивидуальных особенностях пациента) и биоклеточных технологий.

Они будут учтены в стратегии развития фармацевтической отрасли до 2030 года. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Алексей Алехин в рамках конференции «Лекарства России — к междисциплинарному диалогу», которая проходит в Казани в четверг.

«Мы видим тренд, что в медицине существует направление персонифицированной медицины и биоклеточных технологий. Думаю, что появится отдельный инструмент поддержки конкретно этих направлений. Они будут учтены в новой стратегии», — отметил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Алехин отметил, что стратегия развития фармацевтической отрасли до 2030 года, согласно поручению правительства РФ, должна быть принята до июня следующего года. «Это будет корректировка стратегии», — уточнил он.

Глава департамента подчеркнул, что государственная программа «Развитие фармацевтической промышленности на 2013-2020 годы» продолжает действовать.

«Механизмы и меры поддержки в ней актуальны, мы субсидируем предприятия, их затраты на разработку лекарственных средств и медицинских изделий, на организацию производства субстанций, проведение клинических исследований. Тот инструментарий, которым мы обладаем достаточно адекватен, чтобы обеспечить снижение затрат и более низкий уровень цен отечественных производителей», — заверил он.

Фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС