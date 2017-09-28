В России проводятся испытания пяти уникальных онкопрепаратов

Минздрав РФ проводит клинические исследования пяти уникальных препаратов от онкологических заболеваний. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Нам предстоит сделать существенный рывок в онкофармакологии и в разработке препаратов нового поколения для лечения онкологических заболеваний, прежде всего — иммунотерапии. У нас уже разработано пять уникальных препаратов», — сказала министр, сообщив, что в августе стартовали широкомасштабные исследования препарата «Анти-PD-1», который показывает «очень хорошие результаты, превышающие эффективность зарубежных аналогов».

«Будут взяты в исследование [«Анти-PD-1»] по 300 пациентов при разных локализациях рака, по каждой из локализаций. Сейчас начинаются исследования еще четырех препаратов. Три препарата для комбинации с «Анти-PD-1″, которые позволяют дополнительно активизировать либо лимфоциты, либо фаговые клетки, которые занимаются фагоцитозом для уничтожения опухлевых клеток», — сообщила она, отметив, что разрабатываются также препараты альтернативные «Aнти-PD-1».

Министр пояснила, что «Aнти-PD-1» приводит T-лимфоциты человека в состояние, когда они начинают распознавать опухлевые и метастатические клетки и уничтожать их. «Мы закончили сейчас вторую фазу клинических исследований при нескольких локализациях рака и меланомы, уже метастазирующей, на поздних стадиях», — сказала Скворцова.

Глава Минздрава добавила, что международные центры проявляют большой интерес к российскому препарату «Анти-PD-1». «При раке шейки матки будет общеевропейское исследование этого препарата», — сказала она.

«Кроме этих пяти препаратов 10 молекул [моноклональных антител] уже находятся на стадии доклинических исследований по этому же направлению, основанному на внедрении моноклональных антител», — заключила министр.

Фото: © Петр Ковалев/ТАСС

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