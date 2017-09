Исследования III фазы COMPASS показали высокую эффективность ривароксабана

По результатам исследования III фазы COMPASS ингибитор Xa фактора свертывания крови ривароксабан продемонстрировал снижение риска сердечно-сосудистой смерти, инсульта и инфаркта миокарда на 24% у пациентов со стабильным течением ишемической болезни сердца (ИБС) или заболеванием периферических артерий (ЗПА).

Участники исследования получали либо ривароксабан 2,5 мг два раза в сутки в дополнение к приему ацетилсалициловой кислоты (АСК) 100 мг один раз в сутки, либо только ривароксабан 5 мг два раза в сутки, либо только АСК 100 мг один раз в сутки. На момент включения в исследование пациенты уже получали предписанную в рекомендациях терапию по поводу артериальной гипертензии, повышенного уровня холестерина и сахарного диабета. Данные исследования COMPASS были представлены в ходе двух презентаций на Европейском Конгрессе Кардиологов (ESC) 26-30 августа 2017 года в Барселоне, Испании и одновременно опубликованы в The New England Journal of Medicine.

Положительный эффект, продемонстрированный в отношении первичной конечной точки эффективности для комбинации ривароксабана 2,5 мг 2 раза в сутки и аспирина 100 мг 1 раз в сутки, в основном, был обусловлен значительным сокращением частоты развития инсульта (42%) и сердечно-сосудистой смерти (22%). Данный режим терапии также снижал риск развития инфаркта миокарда на 14%, однако этот результат не был статистически значимым. Комбинированный режим терапии продемонстрировал существенное повышение «чистого» положительного клинического эффекта лечения на 20%, определяемого как снижение частоты инсульта, смерти от сердечно-сосудистых причин и инфаркта миокарда при приемлемой частоте наиболее тяжелых геморрагических событий. В итоге в группе пациентов, принимавших ривароксабан 2,5 мг 2 раза в день в дополнение к АСК, отмечалось статистически значимое снижение риска смерти от любых причин на 18% (P=0,01). Частота развития кровотечений оказалось низкой; несмотря на повышение частоты больших кровотечений, не было выявлено значимого повышения частоты фатальных кровотечений или внутричерепных кровоизлияний. Важно отметить, что в популяции пациентов с ЗПА комбинированная частота тяжелых ишемических событий, являвшихся причиной оперативного вмешательства на нижних конечностях, а также больших ампутаций также статистически значимо снижалась.

«ИБС и ЗПА остаются значимой проблемой общественного здравоохранения. Несмотря на повсеместное применение предписанной клиническими рекомендациями антитромбоцитарной терапии, частота нежелательных событий остается значительной», говорит Джон Эйкельбум (John Eikelboom), доцент в Подразделении гематологии и тромбоэмболий Департамента медицины Университета Мак-Мастера в Канаде. – Результаты исследования «сосудистой» дозы ривароксабана (2,5 мг 2 раза в день) на сегодняшний день, вероятно, являются наиболее ценными сведениями о применении антитромботических препаратов (как антиагрегантов, так и антикоагулянтов) у пациентов с ИБС и ЗПА. После получения одобрения доза ривароксабана 2,5 мг 2 раза в день раскроет перед нами широкие возможности для положительных изменений в клинической практике и улучшения результатов лечения пациентов».



«Bayer имеет долгую и успешную историю исследований в области кардиологии. Наши препараты уже изменили жизнь миллионов пациентов по всему миру», — говорит д-р Йорг Мёллер (Joerg Moeller), член Исполнительного комитета и руководитель отдела R&D компании Bayer AG. — Исследование COMPASS — первое исследование такого рода; ни один НОАК не изучался ранее в данной популяции пациентов; масштаб полученных результатов ясно показывает преимущества ривароксабана для пациентов с ИБС и ЗПА. В настоящее время мы ведем переговоры с органами исполнительной власти и хотим сделать данный метод лечения доступным для пациентов в самые короткие сроки».

На сегодняшний день COMPASS — крупнейшее клиническое исследование ривароксабана. Исследование было завершено с опережением графика приблизительно на один год ввиду достижения критериев превосходства, запланированных для конечной точки эффективности. В настоящее время компании Bayer и Janssen и Институт исследований общественного здоровья (PHRI) работают над предоставлением ривароксабана участникам исследования в рамках более масштабного открытого исследования.

Исследование COMPASS входит в состав масштабного изучения ривароксабана, которое, как ожидается, к моменту завершения будет включать более 275 000 участников клинических исследований и пациентов, получавших препарат в рамках реальной клинической практики.

gmpnews