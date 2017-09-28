Обеспеченность ЖНВЛП составляет 65% в среднем по стране

В России стало больше регионов, обеспеченность которых жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (ЖНВЛП) ниже среднего по стране. По итогам августа их уже 39, хотя полгода назад, в марте, было 34, говорится в документах Росздравнадзора. Относительно показателей прошлого года общая обеспеченность ЖНВЛП выросла на два процентных пункта, но все еще составляет 65% в среднем по стране. Эксперты считают, что нехватка жизненно необходимых лекарств связана с дефицитом региональных бюджетов, а также с нерентабельностью производства ряда препаратов.

Ни в одном субъекте Федерации не представлены все медикаменты из списка ЖНВЛП. Об этом свидетельствуют показатели ежемесячных докладов Росздравнадзора, с которыми ознакомились «Известия». В августе 2017 года из 646 лекарств перечня в субъектах было представлено только 421.

Меньше всего, по результатам августа, обеспечен лекарствами из категории ЖНВЛП Дагестан — в республике представлено только 295 международных непатентованных наименований (МНН) из 646, входящих в перечень.

В Росздравнадзоре подтвердили, что нехватка лекарств из списка ЖНВЛП есть, но ситуацию с обеспеченностью регионов назвали «стабильной». В ведомстве уточнили, к примеру, что «в настоящее время отмечается дефектура (отсутствие в аптеке) на лекарственный препарат «Азатиоприн», производства ОАО «Мосхимфармпрепараты имени Семашко», выпуск которого планируется в IV квартале этого года».

В Минпромторге «Известиям» рассказали, что на рынок активно выходят отечественные препараты-дженерики. Благодаря этому растет обеспеченность регионов ЖНВЛП и лекарства становятся дешевле.

Цена снижается под давлением конкуренции, и это, в свою очередь, обеспечивает более широкое лекарственное покрытие в долгосрочной перспективе, — пояснили в ведомстве.

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский отметил, что не представленные в регионах препараты, как правило, нужны 2–3% населения. Но, поскольку речь идет о жизненно необходимых и важнейших лекарствах, «такая ситуация неприемлема», полагает он.

Препаратов в регионах не хватает по ряду причин. Во-первых, несовершенные планирование и анализ потребностей населения при осуществлении госзакупок. Во-вторых, наблюдается дефицит в бюджетах на закупки медикаментов. Кроме того, препаратов физически может не быть из-за того, что производить их нерентабельно, — объяснил Юрий Крестинский.

Исполнительный директор фармацевтической компании «Полисан» Евгений Кардаш отметил, что, когда стоимость производства лекарства начинает превышать его цену, производители перестают его выпускать.

Производство лекарств дорожает, особенно после скачков рубля. А так как цена на ЖНВЛП регулируется государством, некоторые из них, не очень востребованные, производить невыгодно, — рассказал эксперт.

gmpnews