Обеспеченность ЖНВЛП составляет 65% в среднем по стране » Производственным цехам фармзавода в Щелково выдано заключение о соответствии Завершено строительство и реконструкция цехов фармацевтического завода в г. Щелково, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. Как сообщил руководитель Главгосстройнадзора Руслан Тагиев, объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. В рамках проекта была осуществлена реконструкция и строительство цехов завода по производству готовых лекарственных средств, расположенного по адресу: город Щелково, улица Фабричная, дом №2. — Проведена реконструкция склада готовой продукции, построены новые производственные и складские корпуса, контрольно-пропускной пункт, — отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев. Общая площадь объектов составляет 18,8 тыс. кв. метров. Финансирование — средства инвестора. Застройщиком выступает ПАО «Валента Фармацевтика». gusn.mosreg