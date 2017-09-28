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Производственным цехам фармзавода в Щелково выдано заключение о соответствии

Завершено строительство и реконструкция цехов фармацевтического завода в г. Щелково, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Как сообщил руководитель Главгосстройнадзора Руслан Тагиев, объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

В рамках проекта была осуществлена реконструкция и строительство цехов завода по производству готовых лекарственных средств, расположенного по адресу: город Щелково, улица Фабричная, дом №2.

— Проведена реконструкция склада готовой продукции, построены новые производственные и складские корпуса, контрольно-пропускной пункт, — отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Общая площадь объектов составляет 18,8 тыс. кв. метров.

Финансирование — средства инвестора. Застройщиком выступает ПАО «Валента Фармацевтика».

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Сентябрь 28, 2017 | Просмотров: 85