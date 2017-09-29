Правительство одобрило новые преференции для российских фармпроизводителей

Инициативу Минпромторга по обеспечению преференции производителям лекарственных средств полного цикла при госзакупках поддержало Правительство РФ, рассказал директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин на конференции «Лекарства России — к междисциплинарному диалогу». Участнику закупки, который является локальным производителем и используют российские фармсубстанции, будет предоставлена преференция в отношении предлагаемой цены контракта в размере до 25%.

Пресс-секретарь заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича Алия Самигуллина подтвердила Vademecum, что Правительство поддержало эту инициативу. Она добавила, что система преференций будет действовать для закупок всех уровней, а не только для федеральных, как это обсуждалось ранее.

Отдавать приоритет поставщикам препаратов, произведённых в России по полному циклу, включая синтез молекулы активной фармсубстанции, при закупке лекарств из перечня жизненно важных (ЖНВЛП) Минпромторг предложил в ноябре 2016 года. Соответствующие изменения должны быть внесены в постановление № 1289, известное как «Третий лишний».

В феврале 2017 года Дворкович поручил Минпромторгу, Минздраву, Минэкономразвития, ФАС, Минфину и министру по вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову дополнительно проработать предложение о новых мерах поддержки российских фармкомпаний с помощью госзакупок. Вице-премьер попросил ведомства предусмотреть применение трехступенчатой системы только при осуществлении централизованных закупок лекарств на федеральном уровне. Кроме того, Дворкович попросил ведомства проработать вопрос о применении дифференцированной шкалы преференций при осуществлении госзакупок лекарств для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом степени локализации их производства на территории России.

Сейчас государственные аукционы разыгрываются по правилу «Третьего лишнего», то есть между компаниями, предлагающими к закупке лекарства, произведенные в России или странах — членах Евразийского экономического союза. При этом субстанции, из которых произведены эти лекарства, могут быть иностранного производства. И только в том случае, если таких заявок на аукцион подается менее двух, к тендеру допускаются компании с импортными препаратами.

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