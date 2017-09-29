«Герофарм» сможет производить 1000 кг субстанции в год

Развитие производства субстанций на территории РФ входит в число приоритетных задач, которые в настоящее время ставятся государством перед фармацевтической отраслью. Целью компании «ГЕРОФАРМ» является создание современного высокотехнологичного производства оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов, включая препараты, не имеющие аналогов по уровню локализации на территории Российской Федерации.

Общая площадь нового комплекса на территории промышленной зоны «Пушкинская» – 14 000 м2. Инвестиции в строительство 1-й и 2-й очереди – 3,3 млрд рублей. Производство организовано по стандартам качества GMP, 90% процессов полностью автоматизированы.

На заводе будет организовано производство активных фармацевтических субстанций для оригинальных препаратов для лечения неврологических, офтальмологических заболеваний и климактерического синдрома, а также субстанций генно-инженерного инсулина и аналогов инсулина. Изготовление готовой лекарственной формы будет осуществляться на заводе «ГЕРОФАРМ» в Оболенске.

Промышленное производство субстанций для оригинальных препаратов начнется в ноябре 2017 года. Запуск второй очереди по производству генно-инженерных инсулинов человека и аналоговых инсулинов запланирован на ноябрь 2018 года. Мощность линии составит 1000 кг субстанции в год, что позволит полностью обеспечить потребность жителей России в инсулине (около 800 кг в год), а также расширит экспортные возможности компании.

При проектировании завода были использованы современные технологические решения и лучший мировой опыт по организации фармацевтических производств. На предприятии обеспечен высокий уровень промышленной и экологической безопасности.

Развитие биотехнологий – главное направление работы «ГЕРОФАРМ». В настоящее время в собственном научно-исследовательском центре в Стрельнекомпания занимается разработкой аналоговых инсулинов, опираясь на требования Министерства здравоохранения РФ, а также самый передовой международный опыт – руководства ЕМEА и FDA, что обусловливает высокий экспортный потенциал проектов.

«ГЕРОФАРМ» стала первой российской компанией, которая организовала и провела клэмп-исследования аналогов инсулина в России. Одно из них уже успешно завершено, и результаты клинических испытаний переданы в Минздрав.

Запуск производства «ГЕРОФАРМ» будет способствовать удовлетворению спроса системы здравоохранения РФ на лекарственные препараты российского производства для лечения социально значимых заболеваний, преобладающих в структуре заболеваемости населения РФ, в том числе, сахарного диабета; обеспечению независимости российского рынка инсулинов от импортной субстанции; развитию экономики региона, а также приведет к созданию высокотехнологичных рабочих мест.

gmpnews