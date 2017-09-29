Поставки АФИ из Китая и Индии в Россию сократились на 5%

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление БД Импорт АФИ в Россию по итогам августа 2017 г.
С января по август 2017 г. в нашу страну было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 48,9 млрд. руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Большая часть этой суммы (97,4%) приходится на поставки фармакопейных АФИ. Суммарный прирост поставок к аналогичному периоду прошлого года составил 28% при расчёте в рублях, причём основной вклад в динамику внесли именно фармакопейные АФИ, за год их поставки выросли на 29%, импорт технического сырья к прошлому году сократился на 2,4%.
Интересно, что натуральная динамика поставок, во-первых, выглядит заметно скромнее – к прошлому году «всего» +9,9%, во-вторых, темпы ввоза фармакопейного сырья уступают динамике поставок технических АФИ (9,7% и 15,7% соответственно). Всего же за с начала текущего года в нашу страну было импортировано порядка 8,02 тыс. тонн АФИ.
Основной объём поставок (в денежном выражении) и наиболее разнообразный ассортимент АФИ ввозится в нашу страну из Китая, на долю этого направления с начала 2017 г. приходится 19,7%, всего было поставлено 336 наименований АФИ.
Абсолютный рекордсмен с точки зрения динамики поставок Ирландия, в текущем году денежный объём импорта АФИ из этой страны вырос почти в 600 раз. Из страны импортируется всего 3 наименования продукции, при этом почти 95% от денежного объёма поставок приходится на антигены для производства вакцины для профилактики пневмококковых инфекций.
А своеобразный антирекорд поставок в топе в текущем году показывает Украина, за год импорт АФИ из данной страны в Россию сократился на 57% в рублёвом эквиваленте, даже несмотря на тот факт, что ассортимент поставляемой продукции за минувший год вырос с 13 до 15 наименований.
ТОР-15 стран-происхождения АФИ (включая технические) по объёмам импорта в Россию за январь-август 2017 г. в денежном выражении
|№
|Страна происхождения АФИ
|Количество ТМ АФИ, в поставках за январь-август 2017 г., шт.
|Доля страны в общем объёме поставок АФИ за январь-август 2017, %, руб.
|Динамика поставок АФИ, январь-август 2017/январь-август 2016, %, руб.
|1
|КИТАЙ
|336
|19,7
|-5
|2
|ФРАНЦИЯ
|20
|16,7
|6
|3
|СЛОВЕНИЯ
|27
|12,0
|38
|4
|ИНДИЯ
|195
|9,8
|-5
|5
|ИТАЛИЯ
|49
|8,3
|84
|6
|ИРЛАНДИЯ
|3
|6,7
|57 391
|7
|ГЕРМАНИЯ
|45
|6,0
|21
|8
|ГОЛЛАНДИЯ
|10
|4,7
|319
|9
|ШВЕЙЦАРИЯ
|17
|4,1
|52
|10
|АВСТРИЯ
|4
|2,8
|162
|11
|ВЕНГРИЯ
|9
|2,1
|120
|12
|ИСПАНИЯ
|42
|2,0
|4
|13
|ЮЖНАЯ КОРЕЯ
|12
|1,1
|41
|14
|США
|7
|0,7
|158
|15
|УКРАИНА
|15
|0,7
|-57
|Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт АФИ в Россию