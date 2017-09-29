Поставки АФИ из Китая и Индии в Россию сократились на 5%

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление БД Импорт АФИ в Россию по итогам августа 2017 г.

С января по август 2017 г. в нашу страну было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 48,9 млрд. руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Большая часть этой суммы (97,4%) приходится на поставки фармакопейных АФИ. Суммарный прирост поставок к аналогичному периоду прошлого года составил 28% при расчёте в рублях, причём основной вклад в динамику внесли именно фармакопейные АФИ, за год их поставки выросли на 29%, импорт технического сырья к прошлому году сократился на 2,4%.

Интересно, что натуральная динамика поставок, во-первых, выглядит заметно скромнее – к прошлому году «всего» +9,9%, во-вторых, темпы ввоза фармакопейного сырья уступают динамике поставок технических АФИ (9,7% и 15,7% соответственно). Всего же за с начала текущего года в нашу страну было импортировано порядка 8,02 тыс. тонн АФИ.

Основной объём поставок (в денежном выражении) и наиболее разнообразный ассортимент АФИ ввозится в нашу страну из Китая, на долю этого направления с начала 2017 г. приходится 19,7%, всего было поставлено 336 наименований АФИ.

Абсолютный рекордсмен с точки зрения динамики поставок Ирландия, в текущем году денежный объём импорта АФИ из этой страны вырос почти в 600 раз. Из страны импортируется всего 3 наименования продукции, при этом почти 95% от денежного объёма поставок приходится на антигены для производства вакцины для профилактики пневмококковых инфекций.

А своеобразный антирекорд поставок в топе в текущем году показывает Украина, за год импорт АФИ из данной страны в Россию сократился на 57% в рублёвом эквиваленте, даже несмотря на тот факт, что ассортимент поставляемой продукции за минувший год вырос с 13 до 15 наименований.

ТОР-15 стран-происхождения АФИ (включая технические) по объёмам импорта в Россию за январь-август 2017 г. в денежном выражении

№ Страна происхождения АФИ Количество ТМ АФИ, в поставках за январь-август 2017 г., шт. Доля страны в общем объёме поставок АФИ за январь-август 2017, %, руб. Динамика поставок АФИ, январь-август 2017/январь-август 2016, %, руб. 1 КИТАЙ 336 19,7 -5 2 ФРАНЦИЯ 20 16,7 6 3 СЛОВЕНИЯ 27 12,0 38 4 ИНДИЯ 195 9,8 -5 5 ИТАЛИЯ 49 8,3 84 6 ИРЛАНДИЯ 3 6,7 57 391 7 ГЕРМАНИЯ 45 6,0 21 8 ГОЛЛАНДИЯ 10 4,7 319 9 ШВЕЙЦАРИЯ 17 4,1 52 10 АВСТРИЯ 4 2,8 162 11 ВЕНГРИЯ 9 2,1 120 12 ИСПАНИЯ 42 2,0 4 13 ЮЖНАЯ КОРЕЯ 12 1,1 41 14 США 7 0,7 158 15 УКРАИНА 15 0,7 -57 Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт АФИ в Россию

gmpnews