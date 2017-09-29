Импортные лекарства подорожали на 14%

Чаще всего в Россию ввозят дорогие препараты нового поколения

Импортеры увеличили цены на лекарства. Средневзвешенная цена препаратов в первой половине 2017-го выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем импорта лекарств в денежном выражении увеличился на 8%, при этом в натуральном выражении сократился на 5%. Эксперты объясняют, что отечественные лекарства постепенно вытесняют зарубежные, а ввозятся теперь в основном дорогие препараты нового поколения. Чаще всего за рубежом закупают лекарства для лечения заболеваний носа и противоревматические средства.

О том, что средневзвешенная цена на импортные лекарства в первом полугодии 2017-го была на 14% выше, чем годом ранее, свидетельствуют данные аналитической фармацевтической компании RNS Pharma, с которыми ознакомились «Известия». В прошлом году цена минимальной единицы товара была на уровне 12,2 рубля, а в нынешнем составила 14 рублей.

Чаще всего за рубежом закупают препараты для лечения заболеваний носа и противоревматические средства. За первую половину этого года их закупили 85,6 млн штук и 83,9 млн соответственно.

В Минпромторге «Известиям» рассказали, что в Россию стали импортировать более дорогие лекарственные препараты.

Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский считает, что рост цен на зарубежные лекарства связан со спросом населения на инновационные препараты.

— Поколения меняются, а следовательно, меняется и спрос на лекарства. С каждым годом он сдвигается в сторону всё более инновационных препаратов, простые уже не пользуются популярностью. При этом медикаменты нового поколения дороже, — отметил эксперт.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что причина возросшего объема ввоза дорогостоящих препаратов — в росте покупательной способности населения.

— В связи с тем, что рубль укрепил свои позиции, импортеры не боятся поставлять лекарственные препараты на территорию России. Со стабилизацией экономического положения в стране выросла покупательная способность населения, и у зарубежных представителей фармацевтического бизнеса появилась уверенность, что они будут востребованы. В среднем реализация товара со складов происходит в течение семи месяцев, — сообщил эксперт.

Вице-президент национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев отметил, что ввоз импортных лекарств сокращается благодаря импортозамещению.

— В России появилось много качественных, в том числе инновационных заводов, которые в состоянии обеспечить население лекарствами. Кроме того, из-за скачков курса валюты некоторые зарубежные препараты стали настолько дорогими, что перестали быть конкурентоспособными, — рассказал эксперт.

Фото: Getty Images/Bloomberg

iz.ru