Специалисты в области онкологии высоко оценивают перспективы иммунобиологических препаратов

В ходе международной пресс-конференции компании Janssen, прошедшей в Шаффхаузене (Швейцария), была затронута тема применения инновационных иммунобиологических препаратов в лечении онкологических заболеваний. По мнению экспертов, ЛП этой группы могут изменить парадигму онкотерапии. Подробностями с корреспондентом «ФВ» в ходе эксклюзивных интервью поделились участники пресс-конференции.

Как подчеркнул профессор Рэй Паулс, руководитель отдела гематологии лондонского Центра по борьбе с раком, иммунобиологические препараты последнего поколения уже сегодня доказывают свою эффективность. Он, в частности привел примеры, когда препараты этой группы позволили избежать проведения курса химиотерапии пациентов с множественной миеломой.

Тем не менее, наиболее эффективным в лечении раковых заболеваний остается комплексный подход, считает профессор. «Не думаю, что в ближайшие годы возможно создание универсального лекарства, которое будет эффективно при всех видах онкологий», — рассказал он.

«Единой терапии на сегодняшний день не существует, — согласился с коллегой вице-президент онкологического направления компании Janssen Марк Вилдгуст. «Пока компонент иммунобиологического препарата, как правило, добавляется к стандартной химиотерапии, — подчеркнул он. – Но при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы химиотерапия и иммуноонкология не мешали друг другу».

О глобальных выводах говорить пока рано, но перспективы инновационных иммунобиологических препаратов оцениваются высоко. «Первые результаты после их применения однозначно говорят об улучшении выживаемости пациентов без дальнейшей прогрессии заболевания», — заявил Марк Вилдгуст.

При этом он отметил, что для окончательных выводов об их эффективности потребуется не менее 5-7 лет. Это связано с тем, что пока исследования проходят в основном на стадии рецидива заболевания.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»