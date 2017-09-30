В топ-25 женщин-СЕО вошли пять представительниц фармы

28 крупнейшими российскими компаниями руководят женщины (5,6%). Еще семь стоят во главе местных «дочек» транснациональных корпораций. Таковы результаты рейтинга РБК 500. На основе анализа выручки, численности штата компании и ее динамики относительно средних по отрасли показателей, эксперты определили ТОП-25 женщин-СЕО. Пять участниц рейтинга ТОП-25 стоят у руля фармацевтических компаний.

Согласно докладу аналитиков Grant Thornton, пирамида карьерного роста для женщин с высшим образованием носит дискриминирующий характер, сообщает РБК. Если выпускницы университетов занимают более 50% позиций для начинающих специалистов в компаниях — участницах рейтинга Fortune 500, то до высшей управленческой позиции женщины в той же выборке добираются лишь чуть более чем в 6% случаев. Причем в списке Fortune 500 в этом году рекордное число женщин-CEO — 32, на 11 больше, чем в 2016 году.

Рейтинг РБК 500 демонстрирует близкую к Fortune пропорцию — 28 крупнейшими российскими компаниями из 500 руководят женщины (5,6%). Еще семь стоят во главе местных «дочек» транснациональных корпораций. В прошлом году в списке было 27 «россиянок» и девять «иностранок» соответственно. Из выборки в 35 человек в рейтинг женщин-CEO попали 25, их позиция определялась на основе выручки, численности штата компании и ее динамики относительно средних по отрасли показателей.

В Топ-25 женщин-руководителей попали пять представительниц фармотрасли.

На 11 месте рейтинга Юлия Маркова, «Джонсон & Джонсон». 13 место досталось Наире Адамян, «Санофи Россия», 19 — Ольге Медниковой, «Отисифарм». Также в рейтинге Анастасия Карпова, «Эркафарм» (21 место). Замыкает топ-25 Ирина Панарина, «АстраЗенека Фармасьютикалз».

Отраслевое разделение рейтинга за год существенных изменений не претерпело. Самые большие доли по-прежнему у торговли (пять участниц против шести в прошлом году) и фармацевтики (четыре, как и в 2016-м). С одного человека до трех нарастил свое присутствие сектор «Сельское хозяйство и продукты питания», с двух до трех — «Электроэнергетика». По одной участнице потеряли автодилеры (остались две) и нефтяники (одна). Также в списке-2017 представлены «Финансы» (две участницы), «Лес и деревообработка» (одна), «Космическая индустрия» (одна), «Девелопмент и строительство» (одна), «Металлы и горная добыча» (одна) и «Медиа и интернет» (одна).

Самой популярной женской позицией в топ-менеджменте остается директор по HR — ее доверили женщинам 23% исследованных компаний (столько же — в прошлом году). У 19% (21% в 2016-м) женщины занимают кресло финансового директора, у 12% (9%) — CEO, у 9% (8%) — операционного директора, у 8% — директора по маркетингу (11%) и главного контролера (10%), у 6% (8%) — директора по продажам.

«Фармперсонал»