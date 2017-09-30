Вопрос доставки лекарств не решен Эксперт: количество аптек в первом квартале выросло на 7% » Минздрав России объявил аукционы на поставку антивирусных препаратов Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». — Зидовудин, раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл Начальная (максимальная) цена контракта: 5 744 630,76 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00. — Зидовудин, таблетки, покрытые оболочкой/ таблетки, покрытые пленочной оболочкой/ капсулы 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 7 059 425,10 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00. — Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 17 617 968,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00. — Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 73 236 057,60 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00. — Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 506 107,42 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00. — Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 2 525 500,38 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 05.10.2017 09:00. — Атазанавир, капсулы 200 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 291 904 530,27 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00. — Невирапин, суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл Начальная (максимальная) цена контракта: 4 082 677,97 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00. — Абакавир, раствор для приема внутрь 240 мл Начальная (максимальная) цена контракта: 17 254 584,60 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 10.10.2017 09:00. — Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 198 302 210,88 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00. — Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 145 608 674,33 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00. — Этравирин, таблетки 200 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 601 564 564,37 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00. — Лопинавир+Ритонавир, таблетки 200 мг+ 50 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 706 254 433,50 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00. — Лопинавир+Ритонавир, раствор для приема внутрь 80 мг+ 20 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 17 887 752,24 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00. — Лопинавир+Ритонавир, таблетки 200 мг+ 50 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 716 495 241,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00. — Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 471 079 860,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00. — Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 190 926 108,85 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00. — Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 485 817 996,10 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00. — Невирапин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 35 043 293,34 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00. — Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 11 088 298,62 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00. «Фармацевтический вестник»