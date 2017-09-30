FDA совершенствует доступ к отчетам о НЛР

FDA запустила новый удобный в использовании инструмент поиска, упрощающий доступ к данным по нежелательным реакциям, связанным с применением лекарственных и биологических препаратов (НЛР), — систему отчетов о нежелательных лекарственных реакциях (FDA’s Adverse Event Reporting System, FAERS), сообщает сайт WorldPharmaNews.

Новая панель инструментов позволяет искать и организовывать данные по таким критериям, как лекарственный/биологический препарат, возраст пациента, тип нежелательного явления, год наступления нежелательного явления, или проводить поиск в определенном промежутке времени. Помимо того, что новая система упрощает для потребителей поиск информации о НЛР, FDA надеется, что повышение транспарентности будет способствовать поступлению более подробных и полных отчетов от потребителей, работников здравоохранения и прочих. Люди получат возможность видеть, какие отчеты получает FDA, и проводить поиск аналогичных наблюдений в базе данных.

FDA использует систему FAERS как инструмент фармаконадзора, например, для выявления новых проблем безопасности препаратов, обращающихся на рынке. Система позволяет также отслеживать выполнение производителями требований к отчетности и отвечать на информационные запросы. Оценку отчетов в системе FAERS осуществляют специалисты Центра по оценке и исследованию лекарственных средств и Центра по оценке и исследованию биопрепаратов FDA с целью мониторинга безопасности продуктов после их вывода на рынок. При выявлении с помощью системы потенциальной проблемы, связанной с безопасностью, проводится дальнейшая оценка.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»