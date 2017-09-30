Novartis и Калифорнийский университет сотрудничают в поиске новых мишеней

Компания Novartis объединила усилия с учеными из Калифорнийского университета в Беркли для разработки новых технологий открытия лекарственных препаратов следующего поколения, таргетирующих множество мишеней при раке и других заболеваниях, которые не поддаются воздействию традиционных маломолекулярных соединений, сообщает сайт WorldPharmaNews.

В рамках сотрудничества на базе существующих лабораторий в Беркли основан Центр протеомики и химических технологий Novartis-Berkeley. В реализуемых проектах используется технология ковалентной химиопротеомики, позволяющая быстро картировать участки белковых мишеней, включая те, которые ранее считались не поддающимися лекарственному воздействию, но на которых соединения могут формировать устойчивые связи, являющиеся отправными точками для препаратов нового поколения.

В рамках партнерства также исследуют потенциал новой группы лекарственных средств, называемых «дегрейдерами» (degraders), в которых используются бифункциональные молекулы, связывающиеся с одной стороны с мишенями заболеваний, а с другой – с ключевым компонентом системы естественного удаления белка клетки. Ученые планируют проверить, способна ли технология ковалентной химиопротеомики сокращать период создания потенциальных дегрейдеров с нескольких лет до нескольких месяцев.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»