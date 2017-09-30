Коллагеновому биоматериалу «Коллост» присвоен знак качества Стоматологической ассоциации России

Коллагеновый биоматериал «Коллост», применяемый с целью обеспечения регенерации пораженных тканей в различных областях медицины, 25 сентября 2017 года стал обладателем знака качества Стоматологической ассоциации РФ.

Свидетельство «Знак одобрения Стоматологической ассоциации России» было торжественно вручено в рамках 42-ого Московского международного стоматологического форума.

Сфера практического применения биопластичного материала, с полностью сохраненной нативной структурой, близкой по биохимическому составу и структуре коллагену человека, довольна обширна. От хирургии и травматологии до дерматокосметологии, пластической и эстетической хирургии, офтальмологии и стоматологии.

Знак одобрения Стоматологической ассоциации России вручается прошедшим экспертную проверку лекарственным препаратам, технологиям и методам, применяемым в стоматологии. Это означает, что уникальный во многих аспектах биоматериал «Коллост» рекомендован профессиональным сообществом к широкому использованию стоматологами в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Стоматологическая ассоциация России (СтАР) – крупнейшая профессиональная общественная организация врачей в РФ, включающая 35000 членов. СтАР готовит программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, разрабатывает клинические протоколы, а также дает экспертную оценку медицинским изделиям, лекарственным препаратам, средствам гигиены полости рта, технологиям и методам, которые применяются в стоматологии.

«Фармацевтический вестник»