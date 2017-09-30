С бывшего гендиректора «Империи-фарма» требуют 7,3 млрд рублей

Бывший генеральный директор «Империи-фарма» Омар Гурцкая может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам компании — с него требуют 7,3 млрд рублей.

27 сентября конкурсный управляющий ТД «Фармация» (до 12 декабря 2013 года компания называлась «Империи-фарма») Борис Ремнев сообщил о том, что контролирующие должника лица привлекаются к субсидиарной ответственности.

«Размер ответственности Гурцкая Омара Гурамовича – 7 366 207 261, 99 рубля», – уточняется в заявлении управляющего. Там же говорится, что инициатором привлечении к ответственности стала новосибирская логистическая компании «Логопарк Обь».

«Империя-Фарма» начала свою деятельность в 1996 году. Расцвет компании пришелся на середину 2000-х. На пике оборот компании превышал 14 млрд рублей, она неоднократно выигрывала конкурсы для государственных медицинских учреждений Петербурга. В 2006 году она выиграла конкурс на обеспечение российских льготников лекарствами, а в 2012 году заключила более 3 тысяч госконтрактов на 4,4 млрд рублей. К 2013 году начал нарастать объем исков от контрагентов, компания сменила название на ТД «Фармация», а в 2015 году был подан иск о банкротстве.

«Фармацевтический вестник»